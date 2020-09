Tour de France 2020 :

L’un des directeurs du Team Jumbo-Visma, Merijn Zeeman, a été expulsé et démis de ses fonctions pour le reste du Tour de France après une discussion “animée” avec un membre de l’UCI lors d’un contrôle à la bicyclette du leader de la course, Primoz Roglic.

“Zeeman était présent au contrôle du vélo de Primoz Roglic après la 17ème étape. Une discussion a eu lieu avec l’employé UCI en question lorsque le pédalier a été retiré du vélo. Le vélo a été endommagé et le pédalier avait à remplacer plus tard », a expliqué l’équipe.

En plus d’être incapable d’agir en tant que directeur dans les trois étapes restantes, Zeeman a été condamné à une amende d’environ 1 900 euros pour “intimidation, insultes et inconduite”. envers un membre de l’Union Cycliste Internationale (UCI).

Selon l’équipe, Zeeman s’est excusé sur-le-champ et, comme l’équipe, regrette que la discussion soit devenue “si vive”. “Je me suis mis en colère lorsque le commissaire a retiré le pédalier de la moto de Primoz”, a-t-il expliqué.

“Nous défendons un sport juste et cela inclut des contrôles, mais ils doivent être faits de manière raisonnable. Malgré cela, j’aurais dû garder mon calme et aborder le commissaire UCI de manière plus respectueuse”, a reconnu le directeur.

Merijn pourra continuer à faire partie de l’équipe du Tour de France, mais pendant les trois étapes restantes, il n’exercera plus de fonctions de direction officielles et ne pourra plus être dans les zones accréditées de la course.