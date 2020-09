Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 20/09/2020

En tant que cycliste, Tadej Pogacar (Emirats Arabes Unis), 21 ans, a toujours été précoce, le plus jeune et le plus petit, une circonstance qu’il a surmontée maintes et maintes fois avec ambition et agressivité. Son courage de parier sur tout ou rien lui a valu la victoire dans un Tour de France au parfum de légende.

Dans l’une des étapes les plus excitantes de ces dernières années, Pogacar a brisé le scénario prévu ce samedi, a donné un coup de main qui a retenti comme un tremblement de terre et ce dimanche il a été consacré sur les Champs Elysées comme le plus jeune vainqueur du Tour depuis un siècle.

Sa devise vitale est “ne jamais cesser d’essayer, ne jamais abandonner”. C’est le message qui clignote sur votre site Web et ce n’est pas du bluff. Son affichage sur le chrono de samedi n’est pas un hasard: c’est sa façon d’appréhender la compétition.

Son logo le définit également: l’image d’une tête de loup avec ses initiales. Comme l’a expliqué Pogacar, cet animal symbolise ses vertus sportives: l’ambition d’être le meilleur, un combattant implacable et un bon membre de l’équipe.

Pogacar, qui fête ses 22 ans ce lundi, est devenu le premier Slovène à remporter le Tour, avec trois des quatre maillots possibles, le jaune pour le leader, le blanc pour le meilleur jeune cavalier et celui à pois pour le meilleur grimpeur.

Le dernier arrivé sur les Champs Elysées avec trois maillots est le légendaire Eddy Merckx, en 1972.

De plus, il est le premier cycliste à avoir remporté son premier Tour après Laurent Fignon en 1983, et le plus jeune champion après Henri Cornet, qui en 1904 l’a remporté à l’âge de 19 ans.

Dans le contre-la-montre de 36 kilomètres à La Planche des Belles, Filles a volatilisé l’avance de 57 secondes de son compatriote Primoz Roglic – qui avait jusque-là dominé la compétition de manière impériale – et lui a tout de même laissé une minute de plus.

DEUX SLOVÈNES MENENT LE TOUR

Jusqu’au tremblement de terre de samedi, Roglic de l’équipe Jumbo-Visma, âgée de 30 ans, avait dominé la compétition, tandis que Pogacar des Emirats Arabes Unis avait terminé deuxième.

Tous deux, issus d’équipes différentes, ont mis fin à la domination de l’équipe britannique Ineos et ont placé leur petit pays de deux millions d’habitants au-dessus des grandes puissances cyclistes comme l’Italie, la France, l’Espagne ou la Colombie.

C’est la première fois qu’un Slovène remporte le Tour et la première fois en 36 ans que deux cyclistes du même pays occupent les deux premières places de la plus prestigieuse compétition cycliste.

En Slovénie, le cyclisme a une longue tradition, mais il n’a pas eu un chiffre de premier ordre jusqu’à présent, quand il compte deux stars qui sont surnommées “Rog & Pog” et qui, malgré la tension concurrentielle, sont amis.

La petite ancienne république yougoslave compte des athlètes de classe mondiale tels que les stars de la NBA Luka Doncic et Goran Dragic, le gardien de l’Atltico Madrid Jan Oblak ou les skieurs Peter Prevc et Tina Maze, entre autres.

“Pogacar est-il un terrestre ou un martien?”, Le journal sportif slovène intitulé “Sportklub” ce dimanche, tandis que le généraliste “Delo” le comparait à deux légendes, “Pogacar: Indurain et Pantani en un”.

TAMAU POGI, LE PETIT SANS PEUR

Pogacar a grandi – avec ses deux sœurs et un frère – dans une petite ville au nord de la capitale slovène, Ljubljana. Ni sa mère, une enseignante du secondaire, ni son père, employé d’une entreprise forestière, n’avaient aucun lien avec le sport.

Le nom de son village natal, Klanec, près du village de Komenda, signifie «colline» en slovène, «il n’est donc pas surprenant que les collines m’attirent», expliqua Pogacar avec humour.

Bien que son premier sport ait été le football, son frère aîné, Tilen, l’a emmené dans le cyclisme. Depuis, il n’est jamais descendu du vélo et toute sa vie tourne autour des pédales.

En Slovénie, Pogacar est un symbole de vie saine, de dévouement au sport, d’une attitude mentale incassable, basée sur l’humilité et le travail.

Mais son image de bon garçon et son acné de jeunesse ne doivent pas prêter à confusion: quand il monte à vélo, il est un concurrent agressif, ambitieux et sans compromis. Un jeune homme exemplaire, un cycliste sauvage.

À l’âge de 9 ans, il a commencé le cyclisme et à l’âge de dix ans, il a commencé à concourir. Il était le plus petit des races, tant par son âge que par son physique. D’où son surnom, “Tamau Pogi”, le petit Pogi. Pogacar continue d’utiliser ce nom sur son compte Twitter: “@TamauPogi”.

Andrej Hauptman, médaillé avec la Slovénie, l’a aidé dans sa progression. À de nombreuses reprises, il a raconté l’anecdote sur la façon dont il l’a découverte pour la première fois dans un circuit pour jeunes promesses.

“J’étais en retard et la première chose que j’ai vue était un grand groupe d’adolescents cyclistes en tête et un petit garçon, beaucoup plus jeune, à 100 mètres derrière et essayant de suivre”, se souvient Hauptman dans une récente interview avec le site Procycling.

Hauptman, qui travaillait alors pour repérer les jeunes talents, craignait que le garçon soit si décroché et a dit aux organisateurs: “Nous devrons faire quelque chose pour aider ce petit.”

Les organisateurs, surpris, ont répondu: «Non, ce n’est pas ce que vous pensez. Ça va de l’avant. Il a pris presque un tour d’avantage. Ce petit garçon était Tadej », dit-il.

Depuis lors, Hauptman a été l’une des grandes figures de l’ascension de Pogacar dans l’élite. “Hauptman m’a montré le chemin du cyclisme”, a reconnu le vainqueur du Tour.

“Mon objectif est de gagner l’une des courses de trois semaines de renommée mondiale”, a écrit le jeune homme sur sa page numérique après la Vuelta a Espaa 2019, dont Pogacar a été la grande révélation lorsqu’il a terminé troisième, après Roglic et Alejandro Valverde.

Ce 2019, lors de sa première année en tant que professionnel, il a fait sensation. En février, il a triomphé dans la Vuelta al Algarve portugaise. Il a été le plus jeune cycliste du monde à remporter une course UCI World Tour en remportant le Tour de Californie à seulement 20 ans, puis a suivi la Vuelta a Espaa.

“TOUJOURS GARDER VOTRE CALME”

Sa petite amie, Urska Zigart, est également une cycliste, du club Al BTC Ljubljana, basée en Italie et participant à l’UCI World Tour Women.

“On dirait qu’elle peut toujours rester calme”, ​​a décrit Zigart dans le journal en ligne Siol “l’une des caractéristiques remarquables” de son petit ami dans les compétitions.

Le directeur sportif de UAE Team Emirates, l’Australien Neil Stephens, a expliqué que Pogacar a une grande intuition pour prendre les bonnes décisions et qu’il est conscient de ses vertus tout en restant humble.

“Il est bon et il le sait, mais en même temps il est humble et un bon coéquipier”, a-t-il résumé.

Au milieu de l’énorme joie de samedi, Pogacar n’a pas oublié son équipe, mais il n’a pas non plus reconnu la valeur de son rival.

“Roglic a été le meilleur cycliste de tout le Tour (…) Je le respecte vraiment, c’est vraiment un bon ami et je ressens aussi sa défaite”, a-t-il déclaré aux médias slovènes.

Pogacar fait son premier Tour à 21 ans, l’âge auquel Roglic a commencé à faire du vélo après avoir abandonné son ambition de sauteur à ski en raison de blessures qui ont ralenti sa progression.

Roglic – un autre athlète spécial – a remporté la Vuelta a Espaa en 2019 lors de sa première participation à un grand et tout indiquait que ce serait son premier Tour. Jusqu’à ce qu’une force de la nature appelée Pogacar croise son chemin.

Vesna Bernardic

