Tour de France 2020 :

Le 21 mars a été une journée difficile. La pandémie faisait rage avec toute la rage et c’était même effrayant d’écouter les nouvelles et les données qui étaient offertes à la télévision. On ne parlait que de décès et d’infections supplémentaires. L’Italie n’était pas différente. Le 21 mars, Gianni Mura est décédé. Le 21 mars, un ami, journaliste de caste, une histoire vivante de la Tour. Cette année, la salle de presse de la tournée française ressemble à la salle des hommes masqués. Mais il manque deux personnes, deux habitués, deux classiques: Mura et Raymond Poulidor.

Leur relation avec la ronde française est totalement différente. L’un l’a vécu depuis 1967 en tant que journaliste, en tant qu’envoyé spécial du journal progressiste “ La Repubblica ” et l’autre en idole des supporters français, en tant qu’éternel prétendant à la victoire et pendant plus de quatre décennies en tant qu’image du principal sponsor de l’événement. , vêtu de jaune, le vêtement qu’il n’a jamais porté en tant que coureur.

«Pou-Pou» avait l’habitude de s’asseoir dans les premiers jours de la course au fond de la salle de presse, quand les chaises étaient ensemble, quand il n’y avait pas de distance sociale, quand personne ne portait de masque ou de gels pour se laver les mains. Il est décédé à l’automne, bien avant le déclenchement de la foutue pandémie.

Le guide Michelin

Gianni rêvait de revenir sur le Tour. Cela faisait partie de sa vie, comme gastronomie et amour pour ‘azzurra’, sa relation principale avec le football. Il n’a jamais réservé un hôtel pour la tournée à l’avance. Premièrement, alors que les téléphones portables étaient encore un objet étrange, il se rendit aux cabines téléphoniques et avec son éternel guide Michelin, il se mit à appeler, pour trouver une chambre pour lui-même et une autre pour son ami Carletto. Ils ont voyagé lentement parce qu’ils savaient que peu importe leur lenteur, ils atteindraient toujours la ligne d’arrivée avant les cyclistes. Le plus important pour Gianni était de savoir si l’hôtel faisait partie d’une région viticole et était illustré sur le meilleur millésime et le type de raisin. Il n’y avait rien de plus important que se détendre la nuit avec son ami Carletto, plus collègue que chauffeur, et les saveurs du raisin. Chaque plat devait être pris avec son vin quel que soit le changement de couleur. Il y a eu une tournée dans laquelle Gianni est arrivé sans son ami Carletto. Le cancer l’avait emporté en hiver. Pour lui, le Tour avait perdu un charme …

Mais il a continué à aimer écrire. Parce que son truc était de raconter des histoires et aussi d’écrire des livres. Quand les réseaux sociaux avaient déjà repris tous les mécanismes, Internet dominait l’humanité, les téléphones portables étaient devenus de petites machines diaboliques, Gianni n’arrêtait pas de taper sa vieille petite Olivetti Lettera 32. Tout le monde avec un ordinateur … avec Gianni c’était comme retournez dans le passé, comme si vous étiez éternellement sur cette tournée de 1967 dans laquelle il a fait ses débuts à seulement 21 ans.

Moins de Lyon

Il aimait et aimait la France, sauf Lyon. Toujours n’était pas d’accord quand on lui a dit que c’était une belle ville, encore plus jolie que Paris. Mais rien, sa forme interne, peu importe combien le Guide Michelin l’informait qu’il y avait tellement d’hôtels qu’il trouverait toujours une place, l’obligeait à prendre la voiture et à parcourir encore 100 kilomètres supplémentaires avant de s’arrêter à Lyon.

Un jour, il s’est présenté avec un ordinateur. Gianni avec un ordinateur! Jamais vu avant! Et il l’a fait non pas parce qu’il comprenait qu’il était inévitable de se livrer à la technique moderne mais parce que le dernier claviériste de son journal avait pris sa retraite et qu’il n’y avait personne qui pouvait reprendre la chronique. Alors il devait plongez dans le monde des e-mails et informez simplement par téléphone portable que l’article est passé.

La salle de presse du Tour est beaucoup plus vide cette année, non seulement parce que le nombre d’envoyés spéciaux a diminué en raison de la pandémie, mais parce que Gianni est absent (et aussi ‘Poupou’). Mais sûrement, dans un moment de silence, il semblera même que le son des touches de la vieille Olivetti se fasse entendre, celui qu’elle tenait si bien dans un étui en cuir.