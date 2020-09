Tour de France 2020 :

RFEC · Compétition sur route · 21/09/2020

Une vingtaine de jeunes ont participé à la deuxième édition de la Conférence cycliste paralympique Cofidis, qui s’est tenue récemment à l’Université Camilo Jos Cela de Madrid. L’événement, promu par Cofidis et organisé par le Comité Paralympique Espagnol (CPE) et la Fédération Royale Espagnole de Cyclisme (RFEC), a consisté en trois jours au cours desquels un programme de travail intense a été développé, avec divers tests pour évaluer les candidats du point de vue physique, physiologique et psychologique, avant la possibilité d’accéder à l’équipe de promesses paralympiques Cofidis.

En ce sens, des experts en performance sportive et en psychologie du CPE et de la RFEC ont été chargés d’évaluer la capacité de ces futures figures du cyclisme paralympique espagnol avec des tests physiques de profils de puissance, sur roller, ainsi que des tests psychologiques, avec entretiens personnels. et dynamique individuelle et de groupe. Tous les participants à cette nouvelle édition du programme ont passé les tests PCR correspondants pour garantir la sécurité de tous.

La réunion a également eu la participation de l’entraîneur national, Flix Garca Casas, et de la personne responsable du programme Cofidis des promesses paralympiques, Begoa Luis, qui ont donné des entretiens informatifs aux jeunes candidats sur ce en quoi il consiste et ce que signifie rejoindre ce programme. , quelles sont les étapes pour accéder à l’équipe et, en même temps, quel est le processus d’évolution d’un jour pour atteindre l’internationalité avec l’équipe espagnole.

La décision finale quant à savoir qui acceptera finalement et fera partie de l’équipe Cofidis des promesses paralympiques de cyclisme sera connue dans les prochaines semaines. Bref, cette initiative cherche à travailler sur le sport à partir de la base pour construire un changement de génération et, en ce sens, il convient de noter que des noms comme Gonzalo Garca-Abella ou Kuki Lpez sont venus d’ici, qui font actuellement partie de l’équipe nationale. Espagnol.