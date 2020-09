Tour de France 2020 :

L’entraîneur cycliste espagnol, Pascual Momparler, a annoncé ce lundi la liste des finalistes Coupe du monde d’Imola 2020, qui se tiendra du 24 au 27 septembre, avec Alejandro Valverde, Mikel Landa ou Enric Mas à la barre.

Lors de la Coupe du Monde, qui aura lieu dans la ville italienne d’Imola et la région Émilie-Romagne, L’Espagne cherchera à répéter le titre qu’Alejandro Valverde (Movistar Team) a remporté en 2018, dans un itinéraire qui passera par le circuit de vitesse et qui aurait deux niveaux de rampes dures.

Un scénario, à défaut d’être confirmé par l’UCI, qui mettrait en avant les classiques et les grimpeurs puissants, et qui se ferait au détriment des purs sprinteurs, donc L’Espagne aurait un profil approprié pour la nomination.

Pour l’instant, à défaut de connaître la liste définitive des personnes sélectionnées pour l’épreuve sur route et pour le contre-la-montre individuel, Momparler a fourni une liste restreinte de dix-sept cyclistes.

La liste est la suivante: Alejandro Valverde, Enric Mas, Marc Soler, Imanol Erviti et Héctor Carretero (équipe Movistar); Gorka Izagirre, Luis León Sánchez, Omar Fraile, Álex Aranburu et Óscar Rodríguez (Astana); Mikel Landa et Pello Bilbao (Bahreïn-Mclaren); Jesús Herrada (Cofidis); Mikel Snow (Mitchelton-Scott); David de la Cruz (EAU); Víctor de la Parte (CCC) et Jonathan Castroviejo (Ineos-Grenadiers).