. · Compétition sur route · 04/09/2020

Le cycliste équatorien Johnatan Narvez, de l’équipe Ineos Grenadiers, a remporté ce vendredi la victoire finale de la Semaine internationale de Coppi et Bartali, après la quatrième et dernière étape, de 166,2 kilomètres, partant et terminant dans la ville italienne de Forl et en celui que le Néerlandais Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma) a remporté.

Narvez a remporté le triomphe final en terminant troisième, et en marquant quatre secondes de bonus, dans la dernière étape, derrière le vainqueur, Eenkhoorn, et l’Italien Diego Ulissi (Emirats Arabes Unis), et l’arrache à celui qui était leader de la deuxième étape. , le également italien Andrea Bagioli.

Classifications

Classement de l’étape:

1. Pascal Eenkhoorn (NED / Jumbo-Visma) – 3:54:05

2. Diego Ulissi (ITA / Émirats arabes unis) – mt

3. Jhonatan Narvez (ECU / Ineos) – mt

4. Viacheslav Kuznetsov (RUS / Gazprom-RusVelo) – mt

5. Andrea Pasqualon (ITA / Circus-Wanty Gobert) – mt

6. Gianni Vermeersch (BEL / Alpecin-Fenix) – mt

7. Andrea Bagioli (ITA / Deceuninck-Quick Step) – mt

8. Giovanni Visconti (ITA / Vini Zab-KTM) – mt

9. Arjen Livyns (BEL / Bingoal-Wallonie Bruxelles) – mt

10. Gavin Mannion (USA / Rally Cycling) – mt

Classification générale:

1. Jhonatan Narvez (ECU / Ineos)

2. Andrea Bagioli (ITA / Deceuninck-Quick Step)

3. Joo Almeida (POR / Deceuninck-Quick Step)

