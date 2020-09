Tour de France 2020 :

Vidéo des mille derniers mètres de la vingt et unième et dernière étape du Tour de France 2020, une journée à caractère festif et 122 kilomètres partant de la ville française de Mantes-la-Jolie et se terminant sur les Champs Elysées à Paris.

Le classement général individuel a été remporté par le cycliste slovène Tadej Pogacar (Emirats Arabes Unis), avec son compatriote Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et l’Australien Richie Porte (Trek-Segafredo) complétant le podium.

La dernière victoire d’étape a été remportée par l’Irlandais Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step), devant le dans Mads Pedersen (Trek-Segafredo) et le Slovaque Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), respectivement deuxième et troisième.

