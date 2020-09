Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 09/03/2020

Le cycliste espagnol Mikel Landa (Bahreïn-McLaren) a assuré, à l’issue de la sixième étape avec l’arrivée au Mont Aigoual, que peut-être “il y a un peu peur de se précipiter, d’avoir chaud et de perdre du temps”.

Encore une journée de drapeau blanc entre les favoris, qui ont terminé la journée à la même heure, sans changements au général, dans laquelle le cycliste Alavs est dans le groupe des candidats à 13 secondes du leader, le Britannique Adam Yates.

“Nous sommes allés à toute vitesse et il y a peu à faire. Il est possible qu’il y ait un peu peur de se précipiter et de frapper une chaleur qui non seulement ne vous fait pas gagner du temps, mais vous pouvez le perdre. C’est une fin comme celle d’aujourd’hui était difficile. faites une différence. “

Landa, qui se prétendait “de mieux en mieux” physiquement, espère avec espoir les étapes pyrénéennes, qui cette année auront le but loin des sommets. “Ces étapes peuvent être un peu différentes, il peut y avoir plus de mouvements, plus de stratégies, il y aura des fuites … Elles peuvent être belles.”

Alejandro Valverde: “Il reste encore beaucoup de Tour”

Alejandro Valverde (Movistar) était ironique pour expliquer pourquoi une tournée “si rare”, et affirmait que “la vie est déjà étrange, il suffit de se voir ici avec un masque”.

“C’était une étape rapide, nerveuse et avec un rythme très, très fort à la fin. On est encore serré au classement général, on y va au jour le jour. Pourquoi un Tour aussi étrange, sans attaques? … Eh bien, la vie est Bizarre. Regardez-nous ici, tous avec un masque, c’est déjà bizarre. “

Pour le champion du monde 2018, placé à 34 secondes du leader, l’idée générale de toutes les équipes est d’économiser de l’énergie pour la dernière semaine de course.

“Le plus important est que nous soyons ici. Il reste encore beaucoup de Tour. Les derniers jours sont très, très exigeants et les équipes pensent que moins elles dépensent ces premiers jours, mieux c’est.”

Enric Mas: “J’ai attrapé une pierre lors d’une descente”

Enric Mas (Movistar), qui a subi une chute dans la sixième étape, était convaincu que cela n’aura pas de répercussions physiques et qu’il ne s’agira que de «tôle et peinture».

«J’ai attrapé une pierre dans une descente, je pense avant l’avant-dernier port. Ce sont des choses qui arrivent, nous sommes sur le Tour, cela fait 21 jours et tous les mésaventures peuvent être là. Aujourd’hui c’était mon tour. Je retire mon gant et C’est un peu enflé », a déclaré le chef des rangs de Movistar.

Mais, dix-huitième au général, à 22 secondes du leader, le Britannique Adam Yates, a indiqué qu’il était en bonne condition pour «faire une belle performance» dans le Tour.

“Le début de saison n’a pas été le meilleur pour l’équipe, mais nous sommes dans la pommade, à part l’automne d’aujourd’hui. On espère très bien faire”, a-t-il commenté dès qu’il a franchi la ligne d’arrivée du Mont Aigoual.

Le cycliste Movistar a rejeté la critique selon laquelle cette édition du Tour n’est pas combative et avec peu d’attaques, après la veille de la journée terminée sans aucune fuite pour la première fois depuis les années 1990. “Si ceux qui nous critiquent étaient au-dessus de la moto et ils verront la vitesse à laquelle il roule, ils perdront l’envie de dire ça », a-t-il déclaré.

Mais il a indiqué que la montée vers Orcires-Merlette, première grande arrivée de l’édition, s’était faite “à 30 ou 35 heures par heure”, ce qui rendait “le départ impossible”. “Aujourd’hui, c’est pareil, Castroviejo a commencé à tirer, vous êtes très bon ou vous attaquez mais vous vous retournez immédiatement”, a-t-il souligné.

Hier, mercredi, «c’était suicidaire de s’échapper parce que c’était bas et avec un vent de face». “C’est un Tour très rapide et, je ne sais pas pourquoi, mais nous courons avec plus de tête que les autres années. Mais dans les Pyrénées et les Alpes, toutes les équipes vont essayer”, at-il ajouté.

. – Agence . – Tous droits réservés. Tous les types de reproduction sont interdits sans l’autorisation écrite de l’Agence . S / A.