Le patio dels Scala de la Diputaci a accueilli ce mardi la présentation de la X Volta Ciclista à la province de Valence, qui a eu la participation du président de la société, Toni Gaspar, et du député des sports, Andrs Campos, ainsi que le président de la Fédération royale espagnole de cyclisme, Jos Luis López Cerrn, et de la Fédération valencienne, Amadeo Olmos.

Le test, appartenant au circuit national, atteint sa dixième édition, pleinement consolidé sur la scène nationale comme l’un des tests les plus importants de la catégorie lite / sub-23.

Le parcours de cette année se caractérise par être plus exigeant que ceux des éditions précédentes, se démarquant surtout de l’étape reine qui se déroulera samedi et dans laquelle, pour la première fois de cette course, les cyclistes termineront une étape au sommet. depuis un port: l’Alto del Remedio de Chelva.

La X Volta Ciclista a la Provincia de Valncia est composée d’un total de 21 équipes, parmi lesquelles se distingue la présence d’équipes de Colombie, de France, de Russie et de Mnaco, ce qui est un échantillon de la projection internationale de cette compétition.

Dans une édition marquée par des mesures sanitaires pour prévenir les coronavirus, le président Toni Gaspar a tenu à souligner l’adaptabilité du cyclisme, «l’un des sports qui a su s’organiser plus vite pour se remettre sur les rails. un exemple de la façon dont nous devons faire face à cette nouvelle situation. “

Pour sa part, Andrs Campos, a voulu souligner «l’importance du cyclisme dans la structuration du territoire valencien, en mobilisant toutes les communes traversées par la course. Le fait de maintenir une forte participation dans une année aussi compliquée est également essentiel. “.

Dans le même ordre d’idées, López-Cerrn a exprimé “la nécessité pour le cyclisme de revenir à la normale, et quoi de mieux qu’avec un test comme le Volta, qui compte les meilleurs coureurs de la catégorie U-23”.

Le parcours et les classements

Comme lors des éditions précédentes, le Commonwealth d’Alto Turia sera à nouveau le protagoniste d’une Volta qui, au cours de ses quatre étapes, visitera les endroits les plus remarquables d’une région qui se distingue par sa diversité et sa richesse naturelle. C’est à nouveau une course avec des étapes de parcours variés, qui offrent des opportunités à différents types de cyclistes. “La demande est un peu plus élevée cette année”, a souligné Amadeo Olmos.

Le concours s’ouvre jeudi avec une première étape qui réunira les municipalités de Valence et d’Ytova. Partant du Bioparc de la capitale, il présente un profil cassé dont les cyclistes les plus courageux qui osent attaquer de loin peuvent profiter.

Vendredi, le contre-la-montre d’un peu plus de 20 kilomètres a lieu, commençant et se terminant dans la ville de Llria. “C’est une étape favorable pour tous ceux qui veulent se préparer pour la prochaine Coupe du monde dans la catégorie”, selon le président de la Fédération valencienne.

Samedi c’est au tour de l’étape reine de cette édition, qui marquera l’avenir de l’épreuve, avec un départ à Benagber et une finale intacte au sommet de Remedio de Chelva. Olmos a souligné le fait que “pour la première fois depuis les dix ans de la Volta, une étape se terminera au sommet d’un port”.

Enfin, la compétition se terminera dimanche par une étape dans le circuit semi-urbain de Moncada, comme cela a été le cas ces dernières années. Ce sera une belle opportunité pour les meilleurs sprinteurs du peloton de se montrer.

Ce sera le jour où le nouveau champion de la course sera connu. En plus du vainqueur du classement général, d’autres maillots seront distribués aux différents gagnants des classements aux points, montagne, buts volants, catégorie sous-23 et meilleur coureur de la Communauté valencienne.

