Le cycliste belge Wout van Aert convient à tout, du contre-la-montre réputé au grégaire de luxe en passant par le sprinter renommé qui à Privas a remporté sa deuxième victoire sur le Tour de France devant les meilleurs arrivants en masse.

“Je n’aime pas qu’on me mette une étiquette. Je veux bien faire sur tous les terrains. J’aime être polyvalent, l’essayer à plusieurs reprises”, a déclaré le cavalier Jumbo dès qu’il a levé les bras à la ligne d’arrivée.

A 25 ans, avec son visage de gendre parfait, Van Aert nous répond en anglais ou en français qu’il semble avoir pensé, calibré, un discours séduisant et amical qui contraste avec la violence de son pédalage.

Triple champion du monde de cyclocrs, reconverti avec succès sur la route, le Belge a remporté d’importantes victoires dans sa jeune carrière. Et il ne compte pas y rester.

“Je sais où je suis arrivé. Je suis dans une équipe qui a l’ambition de remporter le classement général (avec le Slovène Primoz Roglic), mais je vous remercie de m’avoir permis de disputer ce type de finale”, a assuré le cycliste.

“SPRINT” APRÈS LE MONTAGE

Dans le Jumbo, ils ne peuvent pas se plaindre. Sa victoire «sprint» intervient au lendemain de celle de son commandant à Orcires-Merlette, première grande arrivée de l’édition, un triomphe dans lequel Van Aert a aussi beaucoup à faire, en conduisant son patron au sommet. dernière étape de la course.

C’est la force de ce Belge singulier, sa capacité à briller dans le domaine personnel dans de multiples domaines, mais aussi à savoir se sacrifier en grégaire de gallons.

“Je ne pense pas que venir travailler pour quelqu’un d’autre nuit à ma qualité. Je suis extrêmement motivé pour me battre pour le classement général et, honnêtement, je me lasse de devoir continuer à répondre à ces questions. Aider un leader est la plus belle chose en cyclisme”, signalé.

Van Aert sait qu’ils ont encore beaucoup de travail à faire pour amener Roglic sur le podium final. Idéalement, à la plus haute marche, l’objectif que l’équipe s’est davantage fixé sous la forme du peloton, grâce, entre autres, à des cyclistes comme le Belge.

“Nous avons de bonnes jambes, nous sommes dans un bon moment, mais nous savons que les autres aussi. Ineos (du Colombien Egan Bernal) est sûr aussi fort et ils savent déjà ce que c’est que de gagner ici. Mais nous ne pensons pas aux autres, nous nous concentrons sur notre tactique », a souligné Van Aert.

“MA VICTORIA PLUS FACILE”

Son triomphe est venu à la fin d’une étape tranquille, sans échappées, qui s’est résolue dans un “sprint” massif dans lequel il était le plus fort, avec une vitesse de pointe de 67,7 kilomètres à l’heure qui lui a permis de renverser le Néerlandais Ces Bol, le meilleur lancé par l’équipe Sunweb.

“C’était la victoire la plus facile depuis que j’étais cycliste professionnel”, a déclaré le Belge, surpris qu’il n’y ait pas eu de fuites.

“Je ne sais pas pourquoi. Nous sommes venus ici pour nous battre pour le général, mais d’autres pourraient essayer. Je pense que la seule raison est que nous sommes venus de quatre jours très durs et il y en a d’autres qui sont également difficiles à venir”, a déclaré le Belge.

Le champion belge du contre-la-montre des deux dernières éditions n’a pas peur du travail qui l’attend. Ses palmiers parlent d’eux-mêmes, avec des triomphes cette saison aux prestigieux classiques de Strade Bianche et Milan-San Remo.

Sa modestie ne cache pas son ambition. Van Aert sait que si la route est bonne pour lui, il reste encore beaucoup à choisir. Le Tour de France le plus montagneux réserve des opportunités aux “sprinteurs” et si leur travail grégaire le permet, ils ne comptent pas les laisser passer.

A commencer par la prestigieuse étape des Champs Elysées. “Ce jour-là, je n’aurai pas de grandes choses à faire, il n’y a pas d’étape le lendemain, alors j’adorerais gagner là-bas”, dit-il.

