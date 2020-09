Tour de France 2020 :

Le cycliste belge Wout Van Aert (Jumbo-Visma) a remporté sa deuxième victoire lors de la 107e édition du Tour de France en s’imposant à nouveau dans la septième étape, une journée de 168 kilomètres disputée ce vendredi entre les villes françaises de Millau et Lavur.

Avec un temps de 3 heures, 32 minutes et 3 secondes, Van Aert a remporté le sprint à Lavur devant le Norvégien Edvald Boasson Hagen (NTT) et le Français Bryan Coquard (B & B-Vital Concept), respectivement deuxième et troisième. .

Le septième jour de la ronde de gala a été marqué par le vent, les supporters, les nerfs et les coupures, ainsi que par la tentative d’aventure en solo du cycliste belge Thomas de Gendt (Lotto-Soudal) qui ne s’est pas concrétisée et s’est absorbée par le peloton à 36 kilomètres de la fin.

Parmi les pires stoppés par les coupures et les fans figurent certains des aspirants à gagner la course, comme l’espagnol Mikel Landa (Bahreïn-McLaren) et Richard Carapaz (Ineos Grenadier), qui ont fini par céder un temps précieux avec le reste de leurs rivaux. .

Le Britannique Adam Yates (Mitchelton-Scott), qui a enfilé le maillot de leader à l’issue de la cinquième étape, est resté une journée de plus en tête du classement général individuel de la «Grande Boucle».

Le Tour de France se poursuivra ce samedi avec le différend de sa huitième étape, de 141 kilomètres, partant de Cazères-sur-Garonne et se terminant à Loudenvielle.

Classement de l’étape:

1. Wout Van Aert (BEL / Jumbo-Visma) – 3:32:03

2. Edvald Boasson Hagen (NOR / NTT) – mt

3. Bryan Coquard (FRA / B & B-Vital Concept) – mt

4. Christophe Laporte (FRA / Cofidis) – mt

5. Jasper Stuyven (BEL / Trek-Segafredo) – mt

6. Clément Venturini (FRA / AG2R-La Mondiale) – mt

7. Hugo Hofstetter (FRA / Israel Start-Up Nation) – mt

8. Egan Bernal (COL / Ineos) – mt

9. Adam Yates (GBR / Mitchelton-Scott) – mt

10. ALEJANDRO VALVERDE (ESP / MOVISTAR) – mt

Classement général:

1. Adam Yates (GBR / Mitchelton-Scott) –

Prochaine étape, 8ème: Cazères-sur-Garonne – Loudenvielle / 141 Km.

