Fall Guys est sorti le 4 août et depuis, il a repris les streams Twitch.

Le jeu vidéo populaire (également disponible sur PS4) est comme un mélange de Mario Party et de l’émission télévisée Wipeout. C’est un jeu de bataille royale amusant et facile à jouer avec différentes étapes. Certaines étapes vous pouvez jouer en équipe, d’autres vous êtes seul. À chaque tour, les gens sont éliminés jusqu’à ce qu’il y ait un seul gagnant à la fin.

Le jeu est parfait pour le streaming car il est facile à regarder, les jeux passent rapidement et la façon dont il fait croire à quiconque qu’ils peuvent gagner. Fall Guys a explosé en popularité avec plus de 7 millions de téléchargements sur Steam en moins d’un mois. C’est aussi le jeu PlayStation Plus le plus téléchargé de tous les temps, par Devolver Digital.

Ce n’était donc qu’une question de temps avant que Fall Guys ne devienne compétitif. Et c’est ce qui se passe maintenant avec le tournoi Twitch Rivals Fall Guys. Twitch Rivals a introduit les vendredis d’automne où 80 joueurs en équipes de 4 (20 équipes au total) s’affronteront pour un prize pool de 50 000 $.

Nous détaillerons ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur les vendredis d’automne.

Tournoi Twitch Rivals Fall Guys

À quelle heure commence le tournoi Twitch Rivals Fall Guys?

Le tournoi Twitch Rivals Fall Guys commence à 15 h HE, ou 12 h HP tous les vendredis.

Qu’est-ce que Fall Guys Fridays sur Twitch Rivals?

Fall Guys Fridays est le tournoi Twitch Rivals Fall Guys.

«Les équipes seront composées d’amis et travailleront ensemble pour gagner autant de points que possible», déclare Twitch Rivals. “Le tournoi mettra en vedette la camaraderie entre les coéquipiers alors qu’ils s’encouragent pour terminer collectivement des mini-jeux chaotiques.”

Quelles sont les règles du tournoi Twitch Rivals Fall Guys?

80 banderoles; 20 équipes de 410 matchs de Fall GuysGagnez des points en fonction du nombre de joueurs qualifiés dans chaque matchRecevoir des prix en fonction de leur classement final

Les règles de base sont que les équipes feront la queue pour un total de six matchs réglementaires et quatre matchs à élimination directe. Après le 7e match, 50% des équipes (11e-20e place) seront éliminées. Après le 8e match, la 6e à la 10e place sera éliminée. Après le 9e match, les équipes de la 3e à la 5e place seront éliminées. Et après le 10e match, un gagnant sera déterminé.

Twitch Rivals Fall Guys Fridays marquant

Tours de qualification

Tour 1: +1 point pour chaque membre de l’équipe qui termine2ème round: +2 points pour chaque membre de l’équipe qui termine3e tour: +3 points pour chaque membre de l’équipe qui termineTour 4: +4 points pour chaque membre de l’équipe qui termineTour 5: +5 points pour chaque membre de l’équipe qui termine

Finales

2ème round: Le gagnant reçoit: +20 Points3e tour: Le gagnant reçoit: +17 PointsTour 4: Le gagnant reçoit: +14 PointsTour 5: Le gagnant reçoit: +10 Points6e manche: Le gagnant reçoit: +7 Points

Récompense pour le tournoi Twitch Rivals Fall Guys

1er: 7 000 $2ème: 4 000 $3e – 5e: 3 000 $6 – 10: 2 500 $11 – 15: 2 000 $16 – 20: 1 500 $

Il y a un total de 50 000 $ en cagnotte pour les participants. Même l’équipe dans Dead Last termine avec un solide 1500 $. Il convient de noter que le prix en argent est réparti entre les membres de l’équipe. Les gagnants ont donc partagé 7 000 $ entre quatre personnes (donc 1 750 $), et non 7 000 $ pour chaque membre de l’équipe.

Équipes du tournoi Twitch Rivals Fall Guys

Équipe 1

LIRIKSummit1gShortyyguyShroud

Équipe 2

FriskkdetuneAhrenGrayEdgarAlanBroLIVE

Équipe 3

GrandpoobearVellhartMitchflowerpowerAurateur

Équipe 4

gmhikarugothamchessMrLlamaSCmoistcr1tikal

Équipe 5

cohhcarnageItmeJPEzekiel_iiiEllohime

Équipe 6

hasanabiWillNeffpokelawlsnesua

Équipe 7

Équipe 8

ludwigconnoreatspantsatriocstanz

Équipe 9

loltyler1trick2gyassuosanchovies

Équipe 10

payer de l’argentwubbyalluuxishinyitsmacau

Équipe 11

botezlivenatehillcizzorzbotezlivedark

Équipe 12

alexiarayebrookeabelectraasivrs

Équipe 13

scarraboxboxpeterparktvmasayoshi

Équipe 14

castro_1021Bateson87Smash690Tubasuki

Équipe 15

clintstevensMizkifMang0Lacari

Équipe 16

xchocobarsstarsmittenquarterjadeshiphtur

Équipe 17

DexbonusStrippinOctopimpJesseCox

Équipe 18

girlfriendreviewsgusjohnsonvgleahbeeabelinasabrina

Équipe 19

NICKMERCSSypherpkCloakzyTimTheTatman

Équipe 20

xqcowAdeptthebestAdmiralbulldog * 4ème membre à déterminer

Il y a au total 80 streamers invités au tournoi. Ce n’est pas un tournoi auquel n’importe qui peut jouer. Les personnes qui y ont participé ont été invitées par Twitch Rivals.

Comment regarder le tournoi Twitch Rivals Fall Guys

Twitch Rivals diffusera l’événement sur leur chaîne, vu dans la vidéo ci-dessus.

Cependant, si vous souhaitez regarder quelqu’un en particulier, les participants à ce tournoi diffuseront en streaming de leur propre point de vue sur leurs propres chaînes. Il y aura donc plusieurs façons de regarder ce tournoi sur Twitch. Cela dépend simplement si vous voulez une couverture complète, comme ce que Twitch Rivals fournira, ou si vous voulez simplement regarder votre streamer préféré jouer.