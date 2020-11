Tous les buts de la 10e journée de LaLiga Santander. .

Après la pause de l’équipe nationale, au cours de laquelle l’Espagne a scellé sa passe pour la phase finale de la Ligue des Nations avec un victoire historique sur l’Allemagne, revenu La Ligue Santander avec une dixième jour c’est excitant. La confrontation entre Osasuna et Huesca ouvrira un week-end qui tient une bataille de hauts rendements. Et c’est ça, samedi arrivera marqué par l’affrontement entre les Athlète de Madrid et le FC Barcelone, à laquelle l’ancien bleu Luis Suárez ne participe probablement pas, qui est faible en raison du coronavirus.

Samedi également le Le Real Madrid, qui visitera le domaine compliqué de la céramique, pour se mesurer avec un Villarreal qui occupe la deuxième place de le classement, juste derrière le Société réelle. Les affrontements entre Levante – Elche et Séville – Celta de Vigo clôtureront la journée. Granotas et célestes affrontent la confrontation avec le besoin d’ajouter pour s’éloigner de la zone rouge.

Dimanche commencera par le choc entre Eibar et Getafe et se poursuivra avec le match du leader, la Real Sociedad, qui tentera de continuer à rêver en haut du tableau. En face, vous aurez un Cadix qui a aussi son illusion particulière, pour se qualifier pour l’Europe. Grenade – Valladolid et Alavés – Valence fermeront dimanche. La journée se terminera par l’affrontement entre l’Athletic Club et le Betis.

