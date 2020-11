Tous les buts de la 11e journée de LaLiga. .

Dans une journée marquée par la mémoire Diego Armando Maradona, le Valence, qui il y a deux jours Mestalla a battu le Real Madrid, examiner l’Atlético de Madrid ce week-end, l’équipe qui présente les meilleurs chiffres de LaLiga Santander bien qu’elle ne mène pas le classement, un honneur qui correspond à la Société réelle, qui a également un duel exigeant contre Villarreal à Saint-Sébastien.

le Real MadridDe son côté, il compte sur le bon match à Milan contre l’Inter pour se retrouver avec la victoire en Liga après deux matches sans gagner en son duel à Alfredo di Stéfano contre Alavés. le Barcelone beaucoup plus en arrière (six points derrière le Real Madrid) se mesure sans marge d’erreur pour Osasuna. Séville, avec le bon arrière-goût d’avoir certifié à l’avance sa passe pour le huitième de la Ligue des champions, se rendra à Huesca.

Jour précédent

Dans le dernier jour, le Athlète de Madrid et la Société réelle ont maintenu leur pouls dans la tête de la Ligue -avec deux matchs moins les rojiblancos- après avoir remporté un Barcelone qui ne lève pas la tête et Cadix, respectivement. UNE Real Madrid pLa perte de blessés, quant à elle, n’a pas dépassé le VillarreaIl continue de jeter le doute sur son jeu.

Villarreal – Real Madrid (1-1)

Villarreal – Real Madrid (1-1)Villarreal et le Real Madrid ont égalé un but (1-1) à La Cerámica après un match très durement disputé par les deux équipes, dans lequel les visiteurs sont allés de l’avant avec un but précoce de Mariano qui a égalisé les locaux dans une grande seconde. partie, dans laquelle Gérard, d’un penalty, a mis les tableaux sur le tableau de bord.

Atlético de Madrid – FC Barcelone (1-0)

Atlético de Madrid – FC Barcelone (1-0)Avec le naturel expressif que leur nouveau style a assumé, l’Atlético de Madrid a également surmonté ses complexes contre Barcelone, qu’il a gagnés sans nuances, mieux qu’un rival blessé, loin du niveau supposé, rien de constant et plié par un doublé erreur dont Yannick Carrasco a profité (1-0).

Cadix – Real Sociedad (0-1)

Cadix – Real Sociedad (0-1)La Real Sociedad est sortie plus en avance sur Ramón de Carranza en battant Cadix 0-1 grâce à un but du Suédois Alexander Isak à la 65e minute, dans un match caractérisé par la supériorité évidente des visiteurs et le barrage de jeu qui, parfois, Il a acculé les habitants de Cadix dans sa région.