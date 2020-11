Tous les buts de la 11e journée de Segunda

LaLiga SmartBank se poursuit avec la dispute du onzième jour, qui s’ouvre avec la visite de Leganés à Albacete. Un duel qui servira à confirmer la réaction de La Mancha avec l’arrivée de López-Garai en tant qu’entraîneur ou la consolidation des pepineros dans leur lutte pour une promotion directe en Première Division.

De plus, le chapitre numéro 11 de Second remettra le leadership en jeu, entre les mains de un solide Espanyol, qui reçoit Lugo ce samedi pour continuer au sommet. Les “ perruches ” n’ont concédé qu’un but en dix jours et sortiront jouer en sachant le résultat de leur principal poursuivant, Sporting, qui visitent Mirandés trois heures avant. Majorque, troisième, affrontera Ponferradina le dimanche

Jour précédent

Lors de la dernière journée, l’Espanyol a défendu son leadership pour un autre match après avoir battu Málaga (0-3) à domicile, bien qu’il soit toujours hanté par un Sporting de Gijón qui n’a pas échoué non plus et s’est imposé (1-0) à El Molinón contre Carthagène.

Majorque a une nouvelle fois montré ses bons chiffres à domicile, où elle ne connaît pas la défaite, dans un match nul (0-0) contre le Real Saragosse qui poursuit ses viacrucis après 10 jours de LaLiga SmartBank, tandis que Leganés reste dans la zone de ‘ playoff ‘, où Lugo est déjà fulgurant dans sa réaction.

Malaga – Espanyol (0-3)

L’Espanyol, avec Adrián Embarba et Raúl de Tomás comme buteurs, a effondré une Málaga inférieure à La Rosaleda et a maintenu le leadership de la Ligue Smartbank, montrant qu’ils sont clairement un prétendant à la promotion.

