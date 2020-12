Après la semaine européenne, LaLiga Santander affronte une nouvelle journée avec la Real Sociedad et l’Atlético à la recherche de se démarquer encore plus en haut de la table et que l’usure des Champions et de la Ligue Europa ne leur fait pas de tort. Ils tenteront de le faire avec une victoire contre Valladolid (samedi à 18h30) et Alavés (dimanche à 21h00), respectivement. Pendant ce temps, le Real Madrid et Barcelone chercheront récupérer l’identité qu’ils n’ont pas encore trouvée dans cette édition de la première division. Les Blancs n’auront pas la tâche facile: samedi à 16 h 45, ils visitent le Ramón Sánchez Pizjuán, un stade dans lequel Séville cherche à devenir plus fort. Si tel est le cas, il surpasserait l’équipe de Zidane au classement, ce qui laisserait très touché le technicien français. Les hommes de Koeman tenteront de certifier l’amélioration montrée contre Ferencvaros contre l’une des sensations de cette année: Cadix. Ce sera samedi à 21h00.

La veille, le Athlète de Madrid pris trois points d’or lors de sa visite à Mestalla (0-1) grâce à un but contre son camp d’Antonio Lato à dix minutes de la fin. La Real Sociedad, quant à elle, ne pouvait égaler (1-1) dans son duel devant lui Villarreal. Dans la surprise du week-end, le Le Real Madrid est tombé (1-2) contre le Deportivo Alavés à Alfredo Di Stéfano, le troisième match consécutif que les Blancs ont laissé sans victoire. le BarceloneCependant, il a réagi après ses derniers revers et battre Osasuna 4-0.

Real Madrid – Alaves (1-2)

le Real Madrid Il est retourné à ses anciennes habitudes, a été de nouveau pris dans un match de triche et a été battu 1-2 par Alavés, ce qui a suffi avec ordre, attention et succès pour prolonger sa belle ligne dans la compétition.

Barcelone – Osasuna (4-0)

Barcelone a battu Osasuna avec des buts de Martin Braithwaite, Antoine Griezmann, Philippe Coutinho et Lionel Messi. Braithwaite a été le premier à profiter d’un jeu dans la région d’Osasuna, Griezmann a prolongé la distance en terminant par une volée de l’extérieur de la surface, Coutinho a marqué sur un but vide et Messi a condamné un tir puissant avec un hommage à Maradona inclus.

Celta – Grenade (3-1)

Avec une exposition monumentale de football Iago Aspas, Le Celta est revenu à Balaídos contre Grenade (3-1) dans un match qui a clairement dominé, mais n’a condamné que dix minutes avant la fin.

