LaLiga Smartbank a déjà couru et affronte le marathon avant Noël avec un groupe exceptionnel qui espère se consolider en tant que candidats à une promotion dans la catégorie la plus élevée et quelques autres lutter pour échapper aux lieux de relégation. A cette occasion, tous les regards seront tournés vers Sporting – Rayo Vallecano, le duel qui se jouera lundi et clôturera la journée. Auparavant, plusieurs duels promettent de donner un spectacle en un week-end sans matches de LaLiga Santander: vendredi, le Real Oviedo visite le Real Zaragoza; samedi, Gérone et Majorque mesureront leurs forces; et ce même jour, le leader, l’Espanyol, cherchera à étendre son avantage en tête de tableau contre Fuenlabrada.

C’étaient les Meilleurs buts du match précédent:

Gérone – Las Palmas (1-1)

Girona FC et UD Las Palmas Ils ont fait match nul à Montilivi (1-1) lors du match de clôture de la 11e journée de LaLiga SmartBank, certaines tables qui rougissent à un Girona inférieur qui a évité, en raison d’un mauvais succès de visiteur, de souiller leur stade lors d’une mauvaise nuit pour les locaux. .

Ténérife – Saragosse (1-0)

Oviedo – Castellón (4-0)

Sangalli, Nahuel et un grand Edgar