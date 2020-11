Gérone et Malaga ont ouvert la 14e journée de LaLiga Smartbank dans un duel de haut niveau entre deux équipes qui aspirent à débuter la saison prochaine dans la plus haute catégorie du football espagnol. Bien que les habitants aient commencé avec enthousiasme, un but solitaire par Alberto Escassi il servait à abattre le fort de Montilivi. Dans l’autre duel du mardi après-midi, Marc Gual a transformé deux pénalités pour Alcorcón, une punition qui a empêché Castellón de réagir dans leur domaine.

Oviedo – Lugo (0-0)

Oviedo et Lugo ont à peine trouvé un but dans l’Anxo Carro malgré avoir exploré les zones et les points ont été distribués pour maintenir sa tendance à la hausse, avec cinq matchs sans perdre dans le cas des Asturiens et quatre sans tomber à la maison, dans celui des Galiciens.

Gérone – Malaga (1-0)

le Malaga s’est retrouvé ce mardi avec la victoire en obtenant un triomphe prestigieux en Girona (0-1), avec un but d’Alberto Escassi en première mi-temps qui place les Andalous dans des positions de promotion pour la promotion à LaLiga Santander.

Castellón – Alcorcón (0-2)

Deux buts inscrits sur penalty par Marc Gual en première mi-temps ont donné des ailes au Alcorcón, qui, bien qu’il ait obtenu un score dans deux actions spécifiques, était supérieur à un Castellon sans idées et devant qui il a imposé sa loi pendant presque toute la réunion.