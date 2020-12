Les joueurs de Valence célèbrent un but le jour dernier. JM López

Athletic et Huesca ouvrent ce vendredi à San Mamés le 14e jour de LaLiga Santander, qui mettra encore une fois le leadership en jeu avec un classement serré à la fois dans les positions de tête et dans les lieux de relégation et le dernier du salut.

Samedi, le Athlète de Madrid, leader à 26 points à égalité avec la Real Sociedad et le Real Madrid, bien qu’avec trois matchs de moins que l’équipe de Saint-Sébastien et deux de moins que les blancs, fait face à Elche juste avant un autre des matchs de la journée: Barcelone-Valence. Les Catalans, avec 20 points, sont cinquièmes du classement et cherchent à continuer à récupérer du terrain après les revers qui les ont alourdis dans le tableau. Samedi également, La Real affrontera Levante à Valence.

Déjà dimanche, Madrid examinera son amélioration à Eibar pour essayer de continuer à faire pression sur l’équipe de Diego Simeone.

Jour précédent

Le dernier jour, la Société réelle est remonté à la direction, égalé avec le Grenier de Madrid, après la défaite des rojiblancos en le derby madrilène face au Real Madrid (2-0) et malgré le égalité que les donostiarras ont cédé à Eibar (1-1). Il Barcelone, quant à lui, reste accro à la concurrence grâce à But de sauvetage de Messi contre Levante au Camp Nou (1-0).

Real Madrid – Atlético de Madrid (2-0)

Le Real Madrid a mis un terme à la dynamique positive de l’Atlético de Madrid, a montré de la fermeté dans un derby où il était supérieur pour clôturer sa semaine fantastique après avoir endossé l’équipe de Diego Simeone sa première défaite de la saison avec les mêmes buts encaissés dans un match, marqué par Casemiro et Carvajal avec l’aide du gardien Jan Oblak, qui n’en avait concédé que deux dans tout le championnat.

Barcelone – Relance (1-0)

Un ballon à oxygène avec le cachet de Lionel Messi dans la minute 76 a donné un triomphe balsamique Barcelone face à Levante (1-0), une récompense pour la persévérance des locaux qui n’ont pas convaincu face à un rival qui s’est battu jusqu’au bout au Camp Nou.