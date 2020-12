Lucas Vázquez célèbre avec Karim Benzemá après avoir marqué le troisième but contre Eibar .

La saison la plus atypique de LaLiga Santander a fait que les équipes n’ont pas le repos habituel pendant les vacances de Noël. Les matches sont rarement vus en Espagne la veille de Noël, mais cette fois le calendrier serré oblige les matches à être condensés autant que possible. Ainsi, les techniciens attendent presse tes joueurs avant le week-end de congé. La journée est répartie entre le mardi et le mercredi, avec six matchs le premier jour. Elche – Osasuna et Levante – Séville ouvrent le feu à 17h30. Puis viendra l’un des duels les plus intéressants de la journée: deux prétendants clairs au titre, la Real Sociedad et l’Atlético de Madrid, se rencontrent dans un affrontement à haute altitude. Ce sera à 19h45, en même temps que Huesca reçoit Levante. Mardi, il sera fermé par Valladolid – Barcelone et Villarreal – Athletic. Mercredi, l’action sera menée par Getafe – Celta (17h30), Real Madrid – Grenade (19h45), Alavés – Eibar (22h) et Betis – Cádiz (22h).

Dans le dernier jour, L’Atlético a réagi après sa défaite contre le Real Madrid et battre Elche dans leur fief 3-1 avec deux buts de Luis Suárez et un autre d’un penalty de Diego Costa. Plus tard, Barcelone et Valence ont donné un duel équilibré avec quatre autres buts, avec Messi comme protagoniste de son record. Les victoires de Villarreal sur le terrain d’Osasuna avec un doublé de Gerard Moreno et Levante sur la Real Sociedad ont élargi les records de une journée avec un grand nombre d’objectifs.

Certains des objectifs les plus remarquables

Real Madrid – Eibar (1-3)

Le Real Madrid a ajouté sa quatrième victoire consécutive en Liga en battant Eibar dans un match marqué par le premier vingt excellentes minutes de l’équipe blanche, qu’avec Luka Modric aux commandes et avec l’intraitable Benzema, il a réalisé trois points pour égaliser avec le leader, l’Atlético. Le Français et le Croate ont marqué les deux premiers buts, Kike García a réduit les distances pour les armuriers et Lucas Vázquez condamné au rabais.

Osasuna – Villarreal (1-3)

Villarreal a battu Osasuna à domicile dans un match qui a dominé du début à la fin avec un stellaire Gérard Moreno cela a marqué un doublé pour aggraver la crise de résultats que traverse l’équipe navarraise dirigée par Jagoba Arrasate. Fer Niño a marqué l’autre but pour le sous-marin, qui s’accroche à la «zone des champions», et Roberto Torres pour les locaux.

Barcelone – Valence (2-2)

Barcelone et Valence étaient à égalité ce samedi lors d’un match disputé au Camp Nou de Barcelone. Diakhaby Il a devancé les Valenciens, mais avant la pause Messi il a égalisé après avoir vu comment Jaume lui a sauvé un penalty, mais a marqué dans la poursuite du jeu. Plus tard, la centrale Araujo mettre Koemans en tête, bien que Maxi Gomez, culminant une action rapide, il a mis les tables finales sur le tableau de bord.

Athlétique – Elche (3-1)

Deux buts de Luis Suarez et l’un des Diego Costa (de penalty) ils ont signé la victoire de l’Atlético de Madrid, réactivé en Ligue et réaffirmé à la tête du classement, après la défaite dans le derby de la dernière journée, avec une victoire 3-1 contre Elche au stade Wanda Métropolitain.