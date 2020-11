Leo Ruiz, de Logroñés. .

LaLiga SmartBank atteint son 15e tour presque pas de temps de repos après les matchs hebdomadaires. Ce vendredi 27 novembre, la journée s’ouvre avec les duels intéressants Alcorcón-Girona et Malaga-Lugo. Samedi, un Rayo-Cartagena est présenté comme le plus marquant des matches. Et le plat principal arrivera dimanche, avec le duel entre un Majorque qui arrive en leader et un surprenant Logroñés, qui enchaîne cinq victoires consécutives sans encaisser de but. Les poursuivants immédiats des îles Baléares jouent également le même jour, Leganés visitant Ponferradina, le Sporting se rendant à Las Palmas et l’Espanyol recevant Saragosse.

La veille, les perroquets ont quitté la direction lors de leur visite à Butarque et le sportinguista Gaspar Campos s’a converti en un des protagonistes avec son doublé contre Sabadell. Deux grandes connaissances de LaLiga Santander comme Raúl de Tomás (Espanyol) et Rubén Castro (Carthagène) commandent le tableau des buteurs avec huit buts chacun.

Le meilleur de la 14e journée

Leganés – Espanyol (2-0)

le Leganes a donné un coup d’autorité après avoir remporté 2-0 à Espagnol, un résultat positif qui le propulse à des postes de promotion directe d’où part l’équipe catalane.

Real Saragosse – Rayo Vallecano (1-2)

Real Saragosse – Rayo Vallecano (1-2)le Vallecano Ray, après sa victoire à La Romareda sur le Real Saragosse, commence à regarder vers la partie supérieure, vers les postes de promotion directe, tandis que l’équipe aragonaise tend de plus en plus son regard vers l’abîme du Second B car elle n’est pas capable de réagir.

Real Sporting – Sabadell (2-1)

Real Sporting – Sabadell (2-1)le Sportif a été imposé à Sabadell avec un but précoce d’Aitor García et deux dans les dernières minutes de l’équipe de jeunes Gaspar Campos, qui en cinq minutes a mis fin aux illusions des Catalans qui avaient réussi à faire match nul et aspiraient à marquer à El Molinón.