Une image d’Oblak lors d’une séance d’entraînement. .

Le Real Madrid reçoit ce samedi (21h00) le RC Celta dans le 17e journée de LaLiga Santander Tenu à Alfredo Di Stéfano, la boîte blanche contraint de ne pas perdre plus de points et de garder le leadership à portée de main, face à un rival renaissant de ses cendres. L’Atlético de Madrid affrontera Alavés, tandis que le Barça tentera de se remettre sur les rails contre Huesca. Les autres matches de la journée sont Villarreal – Levante, Betis – Séville, Getafe – Valladolid, Athletic – Elche, Eibar – Grenade, Real Sociedad – Osasuna et Valence – Cadix.

La LaLiga Santander dernier match de l’année a commencé par un duel entre Séville et Villarreal que l’équipe de Julen Lopetegui a pris (2-0) dans un combat pour les places en Ligue des champions, avant un nouveau revers de Barcelone, qui n’a obtenu que le nul au Camp Nou contre Eibar (1-1). Plus tard, Cadix et Valladolid ne sont pas allés au-delà du nul dans un match sans pratiquement aucune chance. Juste le contraire de ce qui s’est passé à Valence, où Levante et Betis (4-3) ont offert aux fans une véritable fête d’objectifs. L’Atlético, quant à lui, a fait preuve de solidité avec une victoire sur Getafe (1-0) et le Real Madrid n’a réussi à obtenir qu’un point lors de sa visite sur le terrain d’Elche (1-1).

Les buts de la dernière journée