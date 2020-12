LaLiga Smartbank ne se repose pas. Quand vous n’avez pas encore eu le temps de digérer les résultats de la 16e journée, Les champs de la deuxième division sont déjà préparés pour une nouvelle attaque, qui commence le samedi et se termine le lundi. Le premier jour, un intéressant Rayo-Logroñés (14h00), tous deux au milieu de la table, apportera de l’excitation au déjeuner. Le lendemain, le gros de la journée est joué, avec des duels qui font face des équipes aux besoins disparates: L’Espanyol (deuxième) et le Sporting de Gijón (cinquième) sont les vedettes du match a priori le plus important de la journée. Peu de temps après, Sabadell accueille le Real Oviedo avec son esprit échapper à la zone de largage. Le leader jouera lundi: Majorque accueillera Castellón à Son Moix.

Les habitants de Castellón n’auront pas la tâche facile contre une équipe qui n’abandonne pas: la veille, ils ont ajouté trois points d’importance vitale contre eux Almeria, rival direct dans la lutte pour la promotion. Oviedo Oui Alcorcón signé les tables dans un affrontement avec une fin excitante et le Sabadell battre la maison à Tenerife. le Sporting de Gijón, qui a clôturé la journée, ne pouvait pas aller au-delà du nul contre un Albacete coulé dans le classification et a perdu une bonne occasion de renforcer sa position dans la zone des barrages pour la promotion en première division.

Ce sont les buts les plus marquants de la 11e journée

Almeria – Majorque (0-1)

L’attaquant Abdón Prats a stoppé la grande séquence de la Almeria, qui n’avait pas perdu dix matchs et six victoires consécutives, et avec son but (0-1) du Chili dans le prolongement du match, il a donné les trois points à Majorque, qui maintient le leadership dans LaLiga SmartBank avec des chiffres spectaculaires en tant que visiteur, avec cinq victoires, trois nuls et aucune défaite.

Carthagène – Espanyol (1-3)

Trois buts en neuf minutes de grand succès dans la dernière ligne droite, alors que les choses avaient empiré, ont conduit à Espagnol au retour contre lui Carthagène (1-3) et sur le retour à la direction de LaLiga SmartBank aux dépens de Majorque, qui se rendra à Almería jeudi, le seizième jour de la compétition.

Fuenlabrada – Malaga (0-2)

le Fuenlabrada mettre fin à une séquence sans connaître la défaite en tant qu’hôte au stade Fernando Torres qui dure depuis neuf mois après avoir perdu 0-2 contre lui Malaga.