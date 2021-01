Luis Suárez célèbre un but de l’Atlético. .

LaLiga Santander atteint son équateur avec le différend du 19e jour, qui a déjà connu son premier chapitre en décembre dernier avec les duels Real Madrid-Athletic et Barcelone-Real Sociedad, a avancé en raison de la Super Coupe. Entre les huit rencontres restantes, Ce mardi, le concours s’ouvrira avec Cadix-Levante et Valladolid-Elche, tandis que dans la tranche de nuit un Alavés-Sevilla sera joué. Mercredi, ce sera au tour des matchs Getafe-Huesca, Betis-Celta et Villarreal-Grenade, tandis que Jeudi ferme la journée avec deux des matchs les plus attractifs, Valence-Osasuna et Eibar-Atlético.

Dans le chapitre précédent de la compétition nationale, Barcelone a battu Grenade avec des doublets de Messi et Griezmann, tandis que le Real Madrid n’est pas passé d’un match nul à zéro lors de sa visite à Osasuna, facilitant la consolidation du leadership de l’Atlético de Madrid malgré la suspension de son match contre l’Athletic.

Real Madrid – Athlétique (3-1)

Dans un duel qui a atteint la mi-temps sans but au stade Alfredo di Stéfano de Valdebebas, Toni Kroos Il s’est avancé vers ceux de Zidane dès le début de la seconde période. Ander Capa attaché peu de temps après, mais un Karim Benzema double condamné le concours.

Barcelone – Real Sociedad (2-1)

Match passionnant au Camp Nou, dans lequel les hommes de Ronald Koeman ont continué à améliorer leurs sentiments dans une saison difficile. Willian Jose mettre l’équipe txuri urdin en tête, mais Jordi Alba et De Jong ils ont tourné la réunion