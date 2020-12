L’Espanyol célèbre l’un de ses buts contre Logroñés. La Ligue

LaLiga SmartBank approche de son équateur avec le différend lors de la 19e journée. La deuxième division du football national est un an plus égale et compétitive, avec Majorque en tête et l’Espanyol et Almería comme ses principaux rivaux. Précisément, ces deux dernières équipes se retrouveront dimanche à Cornellá dans le match le plus marquant du week-end. De leur côté, Leganés et Sporting, les équipes qui succèdent au trio de tête du tableau, vivent également un duel direct à El Molinón.

La veille, il y avait eu un duel spectaculaire entre deux historiques comme Oviedo et Tenerife qui s’est terminé par un score de 4-2 à Carlos Tartiere et par un doublé de Blanco Leschuk en seulement huit minutes. Majorque, pour sa part, a consolidé son leadership en s’imposant par le minimum dans le peloton de Leganés avec Amath et l’Espanyol battant Logroñés 0-3 à Las Gaunas.

Real Oviedo-Tenerife (4-2)

Il Vrai Oviedo a battu Tenerife 4-2 vendredi dans un match dans lequel les joueurs insulaires ont réussi l’égalisation, malgré un match 2-0 contre et jouant avec un de moins dès qu’ils ont commencé, mais cela les bleus ont fini par trancher en leur faveur en fonction du succès avec des buts de Leschuk, Rodri et Borja Sánchez.

Leganés – Majorque (0-1)

Il Majorque a donné une continuité à série de victoires ce qui lui a permis de s’imposer comme le leader de la catégorie argent du football espagnol grâce à une importante victoire (0-1) contre Leganés à Butarque, stade où les Madrilènes n’avaient laissé que trois points à ce jour.

Logroñés – Espanyol (0-3)

Un Espanyol puissant et précis a battu Unión Deportiva Logroñés, etn un match dans lequel l’équipe de Riojan a pris un bon départ et a mis l’équipe “perico” en alerte mais la qualité individuelle et la force de Raúl de Tomás, Darder et Puado ont fait passer les trois points à Barcelone, avec laquelle l’équipe de Riojan a enchaîné la cinquième défaite consécutive.