L’Atlético de Madrid célèbre un but contre Eibar. .

Il n’y a pas de répit pour les joueurs. LaLiga Santander ne s’arrête pas et, après les affrontements qui se sont déroulés au cours de la semaine, vient maintenant une journée passionnée 20 pour les fans, qui profiteront de l’élite du football pendant un week-end de plus. En outre, les équipes qui survivent encore dans la Copa del Rey devront également gérer leurs forces après une semaine au cours de laquelle le huitième de finale a été clos.

Un affrontement mémorable dans la lutte pour la permanence ouvrira la journée ce vendredi. Levante et Valladolid mesurent leurs forces séparées par seulement trois points au classement. Samedi, ce sera au tour de Villarreal, qui affrontera un fond de Huesca. Un Sevilla-Cádiz et une Real Sociedad-Betis continueront après le crash du sous-marin jaune. Ce sera le Real Madrid qui clôturera samedi avec son duel contre Alavés, qui tentera de profiter du moment critique que traverse l’équipe de Zidane.

Dimanche, un Osasuna en difficulté accueillera Grenade, qui veut continuer dans la lutte pour les positions européennes. De son côté, Barcelone tentera de montrer une image plus convaincante contre Elche dans les lieux de relégation. Après l’affrontement entre les Catalans et Elche, Celta de Vigo et Eibar se rencontreront. Le leader fermera dimanche. Un solide Atlético de Madrid tentera de profiter des doutes de Barcelone et du Real Madrid pour renforcer son leadership et gagner des entiers dans sa course au titre. Devant aura un Valence qui cherche les trois points pour dissiper la peur du désastre d’une éventuelle descente.

Voici quelques-uns des buts les plus remarquables du dernier match de championnat:

Osasuna – Real Madrid (0-0)

Le Club Atlético Osasuna a signé son quatrième tirage consécutif (0-0) au détriment de un Real Madrid qui n’a pas pu montrer sa meilleure version dans le froid de Pampelune, dans un match marqué par les quelques occasions de but et par la neige qui n’a cessé de tomber sur l’herbe d’El Sadar.

Celta de Vigo – Villarreal (0-4)

Il Villarreal dormira ce vendredi aux positions de la Ligue des champions après avoir accablé le Celta Vigo (0-4) à Balaídos, où il a éliminé un rival qui a répété la mauvaise image de la Coupe et a concédé trois buts en vingt minutes.

Séville – Real Sociedad (3-2)

Un triplé de l’attaquant marocain Youssef En-Nesyri a donné à Séville une victoire acharnée contre la Real Sociedad, dans un match très intense, dans lequel deux équipes se battant pour être parmi les meilleures de LaLiga Santander ont montré leur désir mais aussi leurs défauts en La défense. Diego Carlos sur son propre but et Isak a marqué les buts des Donostiarras.