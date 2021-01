Roger Martí célèbre le deuxième but de Levante contre Valladolid. .

Il n’y a pas de répit pour les joueurs. LaLiga Santander ne s’arrête pas et, après les affrontements qui se sont déroulés pendant la semaine, un autre journée excitante

Levante et Valladolid Ils ont été chargés d’ouvrir ce vendredi le week-end de football à Primera avec un match qui s’est terminé par un match nul (2-2) qui les empêche de prendre de l’élan. Déjà samedi ce sera son tour Villarreal, qui sera mesurée à un Huesca bas. UNE Séville- Cadix et un Real Sociedad – Betis suivra après le crash du sous-marin jaune. Sera le Real Madrid qui termine samedi avec son duel contre lui Alaves, qui tentera de profiter du moment critique que traverse l’équipe de Zidane.

Dimanche un Osasuna en difficulté recevra le Grenade, qui veut continuer dans la lutte pour les positions européennes. Pour sa part, Barcelone essaiera de présenter une image plus convaincante à un Elche dans les lieux de relégation. Après le choc entre les azulgranas et les ilicitanos, ils seront mesurés Celta de Vigo et Eibar. Le leader fermera dimanche. UNE Athlète de Madrid Solid tentera de profiter des doutes de Barcelone et du Real Madrid pour renforcer son leadership et remporter des entiers dans sa course au titre. En face, vous aurez un Valence qui cherche les trois points pour dissiper la peur du désastre d’une éventuelle descente.

Montée – Valladolid (2-2)

Les alternatives de la seconde mi-temps ont conduit à un nul à deux points entre Levante et Valladolid, ce qui reflète le développement du jeu entre deux équipes qui Ils ont cherché le triomphe et ils sont restés avec le sentiment doux-amer de ne pas avoir réussi (2-2).