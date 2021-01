Une image de la Carthagène – Saragosse. La Ligue

LaLiga SmartBank reviens ce samedi 2 janvier après une pause de Noël de 10 jours avec l’Espanyol au sommet, une position qu’ils défendront lors de leur visite à Las Palmas dimanche, alors que Majorque débute l’année également à domicile contre Oviedo en cette 20e journée de deuxième division.

La journée a commencé ce samedi avec le lien à rien entre les Fuenlabrada et le Leganes. De son côté, Rayo Vallecano a fait un pas en avant après avoir marqué le derby contre lui Alcorcón (2-1) et se consolider dans les positions de ‘éliminatoires‘de la SmartBank League, tandis que le Real Saragosse Il n’est pas allé au-delà du nul lors de sa visite à Carthagène (1-1) et continuera de décliner après les matchs de la vingtième journée disputés. La UD Logroñés a pris un bon départ en 2021 grâce à sa victoire sur un Mirandés cela ne finit pas de se consolider pour se battre pour les postes de promotion.

Carthagène – Saragosse (1-1)

Il Real Saragosse a commencé l’année 2021 par un match nul (1-1) contre le Carthagène qu’il ne lui sert pas de quitter les lieux de relégation. Les mains, cependant, peuvent se contenter de réaliser l’égalisation à huit minutes de la fin avec un but d’Iván Azón. Le but d’Efesé a été signé par David Andújar au moment du match. Les Albinegros continueront hors de la zone de danger.

Rayo Vallecano – Alcorcón (2-1)

Un but d’Antoñín en première mi-temps, que Barbero a neutralisé à la 78e minute, et un autre de David Fernández sur son propre but presque à la fin a permis le Foudre prendre avec suspense le derby de Madrid contre le Alcorcón et continuer intraitable à Vallecas.

UD Logroñés – Mirandés (2-1)

La Union sportive de Logroñés a réussi à briser la mauvaise séquence, de sept matchs consécutifs sans victoire, avec une victoire 2-1 contre les Mirandés, dans un affrontement marqué par l’efficacité des Riojans, qui avec seulement trois occasions sans succès ont marqué deux buts.

Fuenlabrada – Leganés (0-0)

Il Fuenlabrada et le Leganes Ce samedi, ils ont lancé la Liga SmartBank en 2021 avec un derby madrilène décaféiné (0-0), qui, malgré cela, a pu se pencher vers l’une des deux équipes grâce à des jeux spécifiques.