LaLiga SmartBank tenir un journée 22 rempli de défis pour les équipes qui se battent pour la gloire et celles qui luttent pour éviter la relégation redoutée. Fuenlabrada et Alcorcón Ils seront les premiers à ouvrir le feu ce vendredi à 19h00. Après eux, le Albacete, lanterne de table rouge, essaiera d’obtenir les trois points contre lui Saragosse pour se réengager et se battre pour un salut qui semble ardemment compliqué.

Samedi arrivera avec un duel de haut vol. RCD Mallorca et Rayo Vallecano mesure leur force en haut du tableau. Lugo et Tenerife vous ferez face juste avant que le leader ne joue Espagnol avant le Girona. Il fermera samedi le Malaga-Ponferradina.

Le deuxième classé, le Almería reçoit un Sabadell qui cherche la victoire pour échapper à la zone rouge de la table. La UD Logroño et le Castellon ils recevront Oviedo et Sporting de Gijón, respectivement. L’UD Las Palmas fermera dimanche contre Leganés. Le choc entre Carthagène et Mirandés.

Voici quelques-uns des buts les plus remarquables du dernier match de championnat:

Majorque – UD Las Palmas (0-1)

Majorque est entré en vrille après avoir concédé sa troisième défaite de la saison -second d’affilée- dans son stade contre Unión Deportiva Las Palmas (0-1), ce qui était suffisant un but de l’Argentin Sergio Araújo en première mi-temps pour remporter sa première victoire à l’extérieur en onze départs.

Espanyol – Castellón (2-0)

Il Espagnol a clairement battu Castellón au stade RCDE, avec deux buts de Melamed et Puado dans une demi-heure, et clôt le premier tour du championnat en tant que leader du classement.

Ténérife – Carthagène (3-0)

Un Tenerife bien supérieur a prolongé sa bonne séquence ce dimanche avec une nette victoire pour 3-0 contre Carthagène.