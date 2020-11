Les joueurs de Villarreal célèbrent un but le jour dernier. .

Le neuvième jour de LaLiga Santander testera à nouveau la direction de la Royal Society, qui le défendra à domicile contre Grenade, harcelé par le Real Madrid, Villarreal et l’Atlético de Madrid en attendant une crevaison de Saint-Sébastien et en profitera.

Derrière la Barcelone-Betis Samedi, clé de la crise de l’équipe du Barça, la lutte pour la première place débutera samedi avec le match entre Atlético de Madrid-Cadix. Le reste des duels avec influence pour la partie haute aura lieu dimanche, avec Getafe-Villarreal pour ouvrir la bouche à midi. La La Real Sociedad recevra Granadà, la seule équipe qui a marqué dans tous les matches de championnat et lorsque le match d’Anoeta est terminé, un début toujours intéressant à Mestalla Valence-Real Madrid. La journée est ouverte aujourd’hui par le match Elche-Celta de Vigo.

Le jour d’avant

La Real Sociedad a battu (1-4) au Celta dernier jour pour continuer à mener la Liga Santander lors d’une journée où le Real Madrid a battu Huesca (4-1) pour suivre dans le sillage de l’équipe de Saint-Sébastien, alors que Barcelone jouait à nouveau, cette fois lors de sa visite à Alavés (1 -1).

Real Madrid – Huesca (4-1)

Le retour du titulaire danger édénique Avec un but de sa taille, il a réveillé le coup de poing perdu du Real Madrid pour déchaîner la victoire la plus confortable du parcours, 4-1 à un Huesca qui a cédé à une punition excessive de chaque coup, avec un doublé de Karim Benzema et un but de l’Uruguayen Fede Valverde , avant d’affronter mardi une finale de Ligue des champions face à l’Inter Milan.

Alaves 1-1 Barcelone

Antoine Griezmann Il a modifié une erreur de Neto Murara qui a coûté un but à Barcelone, mais l’équipe du Barça n’a pas pu battre un Alavés qui s’est terminé avec 10 joueurs et a réussi à ajouter un point (1-1) lors de la huitième journée de LaLiga Santander grâce à l’inspiration de Fernando Pacheco dans les dernières minutes.