LeBron James est le visage de la NBA. Quelle que soit la direction dans laquelle il se dirige, c’est la même direction que la NBA, comme Patrick Beverley nous l’a si poignamment fait savoir avant le redémarrage de la NBA.

C’est pourquoi c’est si déroutant que nous ne savons pas vraiment quel rôle James jouait dans la réunion réservée aux joueurs de la NBA mercredi après que les joueurs ont refusé de jouer dans les matchs éliminatoires en réponse à la fusillade de Jacob Blake.

Il y a eu tellement de rapports contradictoires sur James et sur ce qu’il ressentait à propos de tout. A-t-il soutenu les Bucks? Était-il en colère contre eux d’être assis? Qu’a-t-il pensé qu’ils ne le disaient à personne?

Le seul point commun que nous semblons avoir est qu’il est sorti de la pièce. Autre que ça? L’histoire de chacun est différente.

Cela commence par Yahoo! Chris Haynes, du sportif, rapporte les 48 dernières heures de la bulle de la NBA. Selon son histoire, James était «vexé» de la manifestation de dernière minute des Bucks et de l’absence de plan d’action derrière elle. Haynes a rapporté qu’ils ont mis tout le monde dans une situation «sans issue».

Sa frustration avec Hill and the Bucks était due au fait que les joueurs n’avaient pas de plan d’action qui justifierait que les joueurs reviennent jouer, ont déclaré des sources. Selon des sources, l’état d’esprit de James était que s’ils refusaient de jouer, quel est le jeu final et quelles demandes doivent être satisfaites pour continuer?

Udonis Haslem de Miami lui a ensuite demandé ce qu’il voulait faire et il a répondu en disant que les Lakers étaient absents. Puis ils sont sortis de la pièce, selon l’histoire de Haynes.

L’histoire de Stephen A. Smith ressemble beaucoup à celle-là. Il dit que James était bouleversé, mais il a également affirmé que la star des Lakers avait « désactivé » les jeunes joueurs en leur parlant à la fois lors de la réunion des joueurs uniquement et de la réunion avec les propriétaires.

« J’ai entendu dire qu’il parlait de sa poche et parlait aux joueurs d’une manière qui a vraiment rebuté certains de ces jeunes chats… La jeune génération n’avait pas ce qu’elle entendait de LeBron James à cause de la façon dont il leur parlait. Alors, quand il est parti de là, on m’a dit que c’était en partie à cause de ça.

Ouais, c’est étrange. Mais cela devient encore plus étrange. Shams Charania de l’Athletic a envoyé un… appelons-le simplement un tweet étrange qui semblait expliquer le départ de James sous un jour plus favorable aux Bucks.

Charania rapporte qu’il soutenait les Bucks, mais «les actions et les résultats» importaient le plus pour lui. Et les Bucks n’avaient pas de plan, alors il est parti.

Et puis il y a le rapport de Jeff Goodman du jour de la réunion qui dit que James n’a pas dit un mot du tout.

C’est tout simplement étrange. Surtout après que James a semblé être complètement en faveur du retrait des Bucks par son compte Twitter.

*AVERTISSEMENT: Ce tweet contient un langage NSFW *

Alors, euh, ouais. Quelque chose ne semble pas ici. Allons-nous jamais aller au fond des choses? Probablement pas.