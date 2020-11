le “Bonne fin” C’est un événement commercial organisé chaque année au Mexique, qui a généralement duré quatre jours au cours du mois de novembre, mais en raison de la pandémie causée par le coronavirus, ce 2020 sera de 12 jours, du 9 au 20 novembre, afin de se réactiver l’économie et le public ont plus de possibilités de faire des achats sans foule.

Pourtant, cette date est synonyme d’achats via des promotions, des remises et des offres pour le public avant l’arrivée de Noël; Ensuite, nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur lui.

COMMENT EST NÉ LE BON ENDROIT?

le “Good End” a été inspiré par “Black Friday” aux États-Unis, et est née à l’initiative du Conseil de coordination des entreprises, en association avec le gouvernement fédéral du Mexique et des organisations du secteur privé et des institutions bancaires.

La première édition a eu lieu du 18 au 21 novembre 2011 afin de réactiver l’économie, ainsi que de réduire le niveau de chômage avant la fin de l’année.

Dès la première fois que c’était fait il a été établi que c’est avant le Black Friday et les vacances de NoëlSon objectif étant de satisfaire les besoins de consommation de la population avec des remises, promotions, offres et remises.

El Buen fin s’est inspiré du Black Friday aux États-Unis, qui établit cette année un nouveau record d’achats sur Internet avec 7,4 milliards de dollars. (Photo: .)

QUI L’ORGANISE?

Le «Good End» est organisé par le gouvernement fédéral par l’intermédiaire des secrétaires des finances et du crédit public, de l’économie, du tourisme et du service de l’administration fiscale; ainsi que par l’Association des banques du Mexique, l’Association mexicaine de l’Internet, l’Association nationale du libre-service et des grands magasins, le Conseil de coordination des entreprises et la Confédération des employeurs de la République mexicaine.

De même, par la Confédération des chambres nationales de commerce, de services et de tourisme, la Confédération des chambres industrielles des États-Unis du Mexique et la Chambre nationale de l’industrie de la radio et de la télévision du secteur privé.

LE «BON ENDROIT» N’EST PAS LE CONSOMMATEUR?

Selon le président de la Confédération des chambres nationales de commerce, de services et de tourisme (Concanaco), José Manuel López Campos, chaque journée annuelle «Good End» n’est pas une stratégie consumériste, mais plutôt une opportunité pour les familles d’acheter des articles ménagers .

Mais selon des études menées par l’Université nationale autonome du Mexique, qui a publié La journéeCet événement représente plutôt «une campagne de publicité pour augmenter la vente des entreprises participantes au détriment de l’endettement des employés».