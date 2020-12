Une année aussi étrange que 2020 ne pourrait pas avoir la fin habituelle. La pandémie a frustré la grande fête du sport du 31 décembre, les courses de San Silvestre, qui ont été annulées pour éviter les foules. Cependant, de nombreux conseils ont voulu garder la flamme du test en l’organisant virtuellement.

Oviedo

Il aura un «San Silvestre» individuel sans horaires et sans itinéraire fixe pour éviter les foules dues au covid. Chaque coureur doit s’inscrire sur le site sansilvestreciudaddeoviedo.com et payer trois euros, qui iront à une ONG. Ensuite, vous devez choisir l’itinéraire et télécharger une application qui enregistrera les 5,5 kilomètres que vous devez parcourir. À l’heure actuelle, il y a déjà plus de 1700 coureurs inscrits sur un maximum de 3500. Le «San Silvestre» d’Oviedo a débuté hier et durera jusqu’au 31 décembre. D’ici là, les coureurs inscrits peuvent terminer l’itinéraire choisi quand ils le souhaitent. Seuls les plus de 14 ans peuvent participer.

Gijon

Il a changé ses rues pour des tapis roulants installés dans le Palacio de los Deportes. Plusieurs conseillers, athlètes de Gijón Atletismo et Marcos Peón, vainqueur du test à plusieurs reprises, ont fait leurs débuts avec la modalité. Chacun des participants doit parcourir 5 kilomètres, après s’être inscrit sur le site sansilvestregijon.ccnorte.com. Le prix est de 3 euros, qui seront entièrement reversés à la cuisine économique. En prévision d’une forte demande, en particulier dans les jours autour du 31, l’organisation a organisé plusieurs équipes. Pour le moment, il n’y a que des horaires d’après-midi, mais la semaine dernière, vous pouvez également choisir le quart du matin. Tous ceux qui parcourront les cinq kilomètres recevront un t-shirt commémoratif, cette année avec le slogan «Différent mais unique».

Il existe une autre option pour participer au “San Silvestre” de Gijón, qui est la formule virtuelle sponsorisée par EDP. L’inscription peut se faire sur www.lasansilvestre.com au prix de 10 euros, et les participants pourront emprunter différents itinéraires puis télécharger les heures de leur inscription dans une application préalablement téléchargée sur leur téléphone mobile.

“San Silvestre” avec filet

Aviles

Il a organisé deux épreuves, l’une de 5,2 kilomètres pour les personnes nées en 2006 et les années précédentes et l’autre, en famille, pour les plus jeunes. L’inscription se fait via le site http://321go.es, avec un prix de trois euros qui sera reversé dans son intégralité, et l’application Atlética Avilesina Live doit être téléchargée. L’itinéraire peut être parcouru partout dans le monde.

Ceux qui veulent avoir un sentiment similaire aux autres années peuvent choisir l’itinéraire que l’organisation a tracé dans les environs de l’estuaire et du centre Niemeyer. Les coureurs pourront faire le circuit autant de fois qu’ils le souhaitent jusqu’au 31 décembre, à condition de disposer de l’application officielle de la course, qui n’enregistrera que le meilleur temps. Le 1er janvier, les diplômes d’accréditation seront disponibles.

Les personnes nées en 2007 ou après peuvent également s’inscrire. L’adulte pourra choisir la modalité «San Silvestre en famille» dans l’application et effectuer une distance d’un kilomètre avec le mineur, en marchant ou en courant.

Llanera

sCe «San Silvestre» virtuel a été pris avec le même mélange de sportivité et de bonne humeur que les autres années. Ainsi, il a établi trois carrières. Du paiement, trois euros, ce n’est que l’absolu, qui consistera à parcourir 4600 mètres entre le 25 et le 31 décembre. Mais vous pouvez également choisir de parcourir 1 000 mètres dans la soi-disant «marche de Silvestrón» ou la même distance à Madreñas. Les circuits sont gratuits.

Villaviciosa

C’est un autre des conseils qui a rejoint la clôture sportive de l’année de manière virtuelle. Les inscriptions peuvent être faites sur le site municipal, www.villaviciosa.es, au prix de 5 euros. Tous les profits seront reversés à l’association “Galbán” des enfants atteints de cancer. Les participants doivent parcourir 5 kilomètres en circuit ouvert dans un délai qui a été établi entre le 22 et le 31 décembre.

Pravia

Organisez la course «San Silvestre» en ligne via le club d’athlétisme local, en collaboration avec la zone sportive de la Mairie, et ce, via l’application mobile Sprava. L’essai est gratuit. Deux itinéraires ont été établis, l’un sur un sentier de six kilomètres et l’autre sur l’asphalte, à travers la plaine de Forcinas, longue également de six kilomètres. Les participants devront télécharger l’application mobile, qu’ils activeront lors de l’exécution du segment marqué par le signal GPS, qui enregistrera les temps pour établir le classement. Vous pouvez le faire avec un peu plus de marge, du 27 décembre au 1er janvier.

La charité

Cela donne une totale liberté pour le test, qui peut être fait où et comme chacun veut: marcher, faire du vélo, nager, avec un chien … Il n’y a pas non plus de distance définie. Les inscriptions peuvent être effectuées jusqu’au 30 décembre sur le site pmsd@elfranco.es, en indiquant nom, prénom, numéro de téléphone et pièce d’identité. Les participants recevront par e-mail le numéro et la manière de faire la contribution, qui sera volontaire et au profit des familles intéressées du conseil.

Pour rendre la fête un peu plus complète, les coureurs peuvent envoyer leur photo participative avec un numéro de dossard au 649661001, qui sera publiée sur les réseaux sociaux municipaux.

Tineo.

Les athlètes et les fans qui veulent dire au revoir à l’année avec le sport doivent s’inscrire sur le site www.lasansilvestre.com pour télécharger ultérieurement l’application et passer le test. Vous pouvez choisir entre une course de 5 kilomètres ou une course de 10 kilomètres.

Luarca

Il rejoint également le virtuel “San Silvestre”. Il y aura deux options, une pour le paiement (10 euros avec une chemise) et une autre gratuite. Pour le premier cas, dans “Tu San Silvestre”, vous devez inclure le code du “San Silvestre” Luarquesa: LSS900SSL. Les courses auront lieu le 31 entre 8h et 21h avec l’application «Carreras EDP» activée pour enregistrer le parcours. Vous pouvez également choisir entre deux itinéraires, l’un de cinq et l’autre de 10 kilomètres. L’organisation prévoit de placer une arche de but dans la zone du quai comme un «photocall» pour partager des photos sur les réseaux sociaux.

Ribadesella

Cette année, il combinera un face-à-face et une partie virtuelle pour son diplôme de fin d’année. Le Club ADAR, organisateur de la rencontre, a proposé de disputer l’épreuve individuellement entre le 1er et le 31 décembre. Les athlètes doivent parcourir les 5 800 mètres de course de manière réelle, et envoyer le meilleur de leur temps (qui doit être enregistré dans une application) à un email qui sera activé pour l’occasion.

Cangas de Onís.

Le Cangas de Onís Atletismo Club et le Conseil municipal des sports ont organisé un «San Silvestre» virtuel et solidaire pour l’investigation du sarcome d’Ewing à l’hôpital Virgen del Rocío, un centre national de référence dans le traitement de cette tumeur. Les participants doivent marcher, courir ou pédaler entre le 25 et le 31 décembre la distance que chacun choisit, bien sûr, avec le numéro et la bande de solidarité qui seront fournis lors de l’inscription. À l’heure actuelle, il y a environ 4 000 inscrits, avec Javi Hernanz, Rocío Gamonal, José Ángel Hevia et Cristóbal Soria comme quelques-uns des visages bien connus qui soutiennent la cause. Une jeune femme de la ville de Cangue à Nieda, Andrea Alonso Galán, 20 ans, souffre de la maladie, et donc de l’initiative. Les inscriptions peuvent se faire via www.321go.es, au coût de 5 euros par numéro.