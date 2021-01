Le Real Avilés est tombé hier dans le derby contre Navarro dans lequel il avait le ballon, mais dans lequel son rival l’a blessé sur les contre-attaques. Le premier but des locaux est venu d’une combinaison entre Miguel Cuesta et Polo, qu’il définit ajusté au bâton. En première mi-temps, Avilés a demandé un penalty, à la 32e minute, pour une sortie de Borja Piquero qui a fini par renverser Cedrick à l’intérieur de la surface.

La seconde mi-temps a débuté avec de bonnes chances pour Navarro. Avilés a été entonné et le jeu controversé du jeu est arrivé: Pandiani pénalise Natalio, l’attaquant le lance et son tir est touché par Borja Piquero, touche le poteau et revient à Natalio, qui a poussé un but. Bien que, l’arbitre signale un franc indirect en faveur de Navarro en interprétant que Cedrick se trouvait dans le croissant de la zone au moment du coup.

Une décision qui a provoqué la colère des joueurs et des entraîneurs d’Avilés. L’action a été signalée par l’assistant, qui était celui qui a averti l’arbitre que Cedrick était entré tôt dans le croissant de la zone et qu’il devait donc l’annuler et signaler un franc indirect en faveur de Tabiella. Les manifestations ont réchauffé un match que Navarro condamnerait en temps additionnel.

“L’entraîneur Navarro pense qu’il est Mourinho”

Abraham Albarrán, entraîneur du Real Avilés, a été très ennuyé tant par l’arbitrage que par l’attitude de l’entraîneur rival, Héctor Suárez. Du premier, il a dit qu’ils n’avaient pas été appelés “Trois pénalités” et que «dans la pénalité de Natalio de la règle, ils mettent ce qu’ils veulent: le but pour le gardien de but, frappe le poteau et vous devez répéter; et si nous n’avons pas à répéter, le gardien de but, Piquero, qui a fait une bonne intervention, est passé deux mètres devant la ligne, a mangé le terrain et s’est jeté ».

Il a également dit que quelque chose comme ça ne lui était pas arrivé “En 20 ans à jouer au football”. À propos d’Héctor Suárez, l’entraîneur de Navarro, il a déclaré: «Héctor, l’entraîneur adverse, tirant les manches vers nous; Il est venu quand j’étais joueur pour entraîner le cadet et il pense qu’il est Mourinho ou je ne sais pas ce qu’il en pense. Mais bon, s’offrir à toutes les équipes quand il a un club pour ça ça va bien “.

“Je m’excuse auprès des fans d’Avilés si je les ai offensés”

«Ce qui se passe sur le terrain, reste sur le terrain; Je ne ferai pas de déclarations sur ce qu’Abraham a dit», A souligné l’entraîneur de Navarro, Héctor Suárez. Bien sûr, concernant les gestes dont Abraham l’a accusé, il a déclaré qu’ils pourraient être le produit de la “chaleur”: “Si je faisais un geste qui les offensait, je m’excuse auprès des fans de Real Avilés”, a-t-il ajouté. Il a dit d’Abraham qu’il était «l’un des meilleurs footballeurs que j’ai eu la chance de former, de lui en tant que footballeur, j’ai appris beaucoup de choses.

Il l’a fait en tant que deuxième entraîneur de Juanjo Luque à Navarro tout en dirigeant le cadet. Quant à l’accusation de s’offrir à d’autres équipes, il a déclaré qu ‘”il en sait toujours plus sur ma vie que moi”. Quant à Mourinho, il a déclaré que “j’aimerais pouvoir être un professionnel, mais je suis ravi de former Navarro”.

L’avis de l’arbitre asturien César Muñiz

L’action du penalty qui aurait pu conduire à un nul 1-1 pour le Real Avilés hier dans le derby contre Navarro a été l’une des plus contestées par les Bleues et les Blancs. L’arbitre a signalé le penalty maximum, Natalio a lancé, raté, le ballon a été touché par le gardien de but, a frappé le poteau et Natalio lui-même a repris le ballon et l’a mis dans ce qui était censé être le but d’une égalité. Cependant, l’arbitre a annulé le but et a signalé un coup franc indirect en faveur de Navarro. L’explication de cette décision est dans le mouvement de Cedrick, qui, au moment où Natalio la lance, se trouve clairement dans le demi-cercle de la zone. “Jusqu’à ce que le ballon entre en jeu, vous devez être en dehors du demi-cercle”, précise César Muñiz, ancien arbitre de première division asturienne.

Si ce n’est pas le cas, ce que dit le règlement, c’est que si la sanction était directement un but, elle doit être répétée; et, si ce qui se passe, c’est que le gardien de but l’arrête ou qu’il y a un rejet, c’est un coup franc indirect en faveur de l’équipe opposée à celle qui a commis l’infraction, en l’occurrence le Real Avilés. César Muñiz explique qu’il y a deux clés: «La première chose à être claire est que les règles punissent toujours le contrevenant et, dans ce cas, il faut voir si le joueur avance et avant que le ballon entre en jeu se situe dans le demi-cercle “. L’une des affirmations du Real Avilés est que, comme on peut le voir dans l’image qui accompagne ces informations, il y a aussi des joueurs Navarro dans le demi-cercle avant le lancement de Natalio. “S’il y a une infraction des deux équipes, le penalty doit être répété”, explique César Muñiz, même si dans ce cas “il est très difficile pour l’arbitre d’apprécier qu’il fait un pas, si vous regardez plus tard la vidéo c’est différent.” Pour cette raison, cette action serait différente avec l’arbitrage vidéo car la position de tous les joueurs pourrait être vérifiée au moment du lancement: “En première division, vous avez la télévision et l’arbitrage vidéo”, souligne l’arbitre asturien.