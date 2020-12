Cette semaine se joue le dernier jour de la phase de groupes de la Ligue des champions au cours de laquelle il sera défini quels clubs entreront en huitièmes de finale. Il existe déjà neuf équipes qualifiées, mais il reste encore sept billets à attribuer. Deux d’entre eux aspirent Real Madrid et Atlético de Madrid. Nous analysons tout ce qui est en jeu en Ligue des champions les 8 et 9 décembre.

Parmi les équipes espagnoles, Barcelone et Séville sont déjà classées parmi les 16 meilleurs d’Europe et son nom sera inscrit sur les bulletins de vote pour le prochain tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions (Nyon, 14 décembre). Les deux autres équipes espagnoles, Le Real Madrid et l’Atlético de Madrid aspirent à sceller leur billet le dernier jour. De plus, ils restent cinq autres factures A attribuer dans une dernière journée passionnante de la phase de groupes de la Ligue des champions (mardi 8 et mercredi 9) avec beaucoup d’enjeu.

Quelles équipes sont déjà qualifiées pour la Ligue des champions? Il y a neuf équipes qui vivent en toute tranquillité ce dernier jour de la compétition de clubs européenne maximale puisqu’ils sont connus parmi les 16 meilleurs d’Europe. Il s’agit de Bayern, Manchester City, Liverpool et Chelsea, des équipes qui ont obtenu la première place. Sont également classés Séville, Porto, Dortmund, Juventus et Barcelone. Les équipes portugaise et andalouse se connaissent en second lieu, mais les autres équipes doivent encore décider de la position.

Combien de huitièmes factures restent à attribuer? Ils sont sept les billets toujours en lice pour entrer dans les huitièmes de finale de la Ligue des champions et 13 candidats: groupe A (Sportif et Salzbourg); groupe B (Monchengladbach, Shaktar, Real Madrid et Inter); Groupe D: (Atalanta et Ajax); Groupe F (Lazio et Bruges) et Groupe H (Manchester United, PSG et Leipzig).

Matches de Ligue des champions, mardi 8 décembre:

Ce mardi 8 décembre, les groupes E, F, G et H disputent la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions 2020/2021. Une soirée de Ligue des champions qui semble très excitante, surtout dans le groupe H, quand il y a égalité aux points entre Manchester United, Paris Saint Germain et Leipzig.

le Le PSG assure la passe comme le premier s’il gagne à Istanbul Basakhesir -déjà éliminé-. Cela vaut la peine de se qualifier ou même de vaincre si Manchester United – Leipzig ne se termine pas par un match nul.

Manchester United vaut le nul contre Leipzig pour se qualifier, alors que les Allemands doivent gagner ou s’ils font match nul, ils ont besoin du PSG pour tomber. Si Leipzig gagne, cela arrive d’abord si les Parisiens ne gagnent pas.

Dans le groupe G, le Barcelone – Juventus décidera quelle équipe passera comme premier groupe, une question importante pour le prochain tirage au sort. L’équipe azulgrana défend la première position, avec trois points de plus que la Juventus. L’équipe Bianconero arracherait la première place si elle gagnait avec trois buts ou plus ou avec une différence de deux, tant que ce n’est pas 2-0.

Un autre duel intéressant est Lazio – Bruges, du groupe F. Italiens et Belges accompagnent le Borussia Dortmund en huitièmes de finale. L’équipe romaine suffit pour marquer, tandis que les Belges doivent gagner. Dortmund assurera la première place s’il bat le Zenit, si les deux matchs se terminent par un match nul ou si la Lazio ne gagne pas.

Dans le Le groupe E est décidé: Chelsea passe comme premier et Séville comme deuxième, tandis que Krasnodar est assuré de leur présence en Ligue Europa et que Rennes termine son aventure en Europe avec la visite de l’équipe sévillane.

Mercredi 9 décembre: jour J pour l’Atlético et le Real Madrid en Ligue des champions

Le mercredi 9 décembre est le jour clé pour l’Atlético de Madrid et le Real Madrid en Ligue des champions, à la recherche du plein espagnol en huitièmes de finale. le L’Atlético de Madrid joue contre Salzbourg, qui aspire également à entrer dans le top 16. Les rojiblancos valent un score face aux Autrichiens pour accompagner le Bayern Munich.

Beaucoup plus serré est tout dans le groupe B, où se trouve le Real Madrid et à laquelle toutes les équipes membres arrivent avec des options pour se qualifier le dernier jour de la phase de groupes de la Ligue des champions. le Le Real Madrid accueille le Borussia Monchengladbach et le Passer avec victoire ou en cas d’égalité et de victoire de l’Inter au Shaktar. D’un autre côté, Shaktar passe s’il bat l’Inter ou si les deux matchs se terminent par un match nul. Monchengladbach passe s’il marque ou si Shaktar fait match nul avec l’Inter.

Dans le groupe C, les deux places sont déjà distribuées: la ville passe comme premier et Porto comme deuxième, sIl reste à se voir attribuer la troisième place entre l’Olympiakos et Marseille. Celui qui obtient le plus de points assurera sa présence en Ligue Europa. Enfin, dans le Groupe D, Liverpool est déjà classé comme première et deuxième place sera décidée à Ajax – Atalanta. Les Italiens valent la peine d’être marqués, tandis que les Néerlandais doivent battre les Italiens. Le rival de Liverpool, Midtyilland, a déjà été éliminé.