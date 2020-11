Venu Leo Messi en fin d’après-midi de ce mercredi passé à Barcelone. Il a atterri après 15 heures de vol après avoir joué contre le Pérou avec l’Argentine. Dès qu’il a marché sur le sol espagnol, un inspecteur des impôts, comme il l’a lui-même souligné, a procédé à une inspection régulière, procédure qu’il a résolue et a retardé sa promenade entre flashs et bus. Au milieu du barrage de questions, une sonnait au-dessus des autres. Le “régime de terreur” évoqué il y a quelques jours par l’ancien policier Griezmann pour nommer la puissance de l’Argentin dans le vestiaire du Barça. À ce moment, Leo Messi a explosé pour la énième fois.

“La vérité est que je suis un peu fatigué de toujours être un problème pour tout au club”, a-t-il déclaré. Messi avant la question. Il a largué la bombe et elle a explosé à nouveau à l’épicentre de la Club de football de Barcelone. Ce n’est pas la première fois que l’Argentin en sort un comme celui-ci et il semble que ce ne sera pas non plus la dernière. Ses déclarations enflammées, chargées d’agacement, se rapprochent de plus en plus. Dans ce dernier, un mot se détache du reste, utilisé avec une forte dose de satiété: fatigue.

Leo il est fatigué. Fatigué car depuis un certain temps maintenant, les problèmes s’accumulent pour lui et le Barça. Et comme je l’ai dit, il semble que tout ce qui se passe au club le tient derrière, en arrière-plan. De nombreuses raisons ont conduit Rosario à ce point, à porter le verre pratiquement plein. Et nous savons déjà qu’à chaque fois qu’une seule goutte tombe, le verre déborde. La fatigue de Messi ça vient longtemps. Sa dernière année et demie au Barça c’est un mal de tête constant et, loin de résoudre de nouveaux problèmes, seuls de nouveaux problèmes sont ajoutés.

Cours de sport nul

le Barça Il est sur un mauvais parcours sportif depuis plusieurs saisons. Le pilier de l’équipe ces dernières années a été la base qui a élevé l’équipe au cours de la dernière décennie. L’âge d’or de cette Barcelone, avec Leo Messi comme une grande bannière, il était aligné sur le Ronaldinho, Eto’o, Puyol, Xavi, Iniesta, Piqué ou Busquets. Rares sont les années meilleures et la récente politique de transfert a laissé plus de bluffs que de booms. Les figurines de solvant ne sont pas arrivées pour aider la vieille garde à maintenir l’honneur du passé.

Noté depuis l’arrivée de Griezmann

Depuis l’arrivée Antoine Griezmann, votre relation avec Leo Messi a fait l’objet de débats. Depuis le début de la pré-saison des Français avec les Catalans, l’harmonie nulle qui existait entre les deux stars de l’équipe a été notée. Malgré le fait qu’un ancien fabricant de matelas a déclaré une fois qu’ils se comprendraient bientôt, Messi à aucun moment il n’a éteint le feu qui avait commencé. Le runrún entre les deux continue à ce jour et a été le producteur du dernier mosqueo le 10.

Échec des champions

Les dernières saisons de Ligue des champions la Barça c’était un mirage. En piste, des rondes de qualification qui se sont soldées par une humiliation, des fracas sans réponses et un sens clair d’infériorité tactique et technique qui a conduit dans cette dernière édition à des chiffres tels que Gerard pique pour offrir sa position dans le club. Cela a conduit à une purge qui n’a pris qu’un poids passé: Suarez.

Le départ de Luis Suárez

Plus que la marche de Luis Suarez –Cela aussi–, ce qui a vraiment endommagé la foi de Leo Messi à Barcelone, c’était comment. L’Uruguayen, après une excellente carrière avec le culé élastique, s’est vu confier l’affiche transférable et a fini par la céder à un rival direct comme l’Atlético de Madrid. L’amitié qui les unit et la façon dont tout s’est déchaîné a conduit l’Argentin à même exprimer son malaise dans ses réseaux.

Réduction de salaire

La réduction de salaire prévue par le conseil d’administration de Josep Maria Bartomeu et que le réunion Directeur qui contrôle aujourd’hui le club est une autre source d’inconfort de Messi. Pour la viabilité du club, il est essentiel le snip de 30% aux contrats du staff et c’est le salaire des 10 qui serait le meilleur avantage pour les caisses du club. Messi, dès le premier moment où la mesure a été commentée, elle y est contraire. Aussi, que d’autres poids lourds aiment Piquer ont accepté la coupe, génère un plus grand inconfort chez le joueur.

La directive précédente

La directive de Josep Maria Bartomeu a laissé une grosse tache sur le club. La division entre ce dernier et le personnel était notoire et très différente des autres administrations précédentes. Il n’y a pas quelques mouvements et actions du précédent Conseil qui ont généré une gêne et un rejet du personnel. Parmi eux, Messi.

Critiqué pour sa pénurie de scores

Le début de cette campagne, avec Ronald Koeman sur le banc, il a également soulevé des doutes. Le football des culés est intermittent, comme celui de 10. Messi Il fait face à la saison la moins marquante de sa carrière et les buts qu’il a récoltés, sauf un, sont venus du point de penalty. Sa performance est mesurée en détail et est actuellement mise au point en raison de son faible impact numérique.