Jusqu’à ce mardi, la Ligue des champions était une exception dans la mauvaise performance de Barcelone au cours de cette saison. Ce sont cinq victoires en cinq matches pour l’équipe du Barça, qui pourtant Il a perdu la première place ce mercredi contre une Juventus de Turin qui l’a écrasé et l’a battu au Camp Nou. Cristiano Ronaldo a dévoilé la honte d’une équipe en crise institutionnelle, économique et sportive. Ce sont les clés de l’effondrement du Barça de Ronald Koeman.

Les décisions de Koeman

Ronald Koeman n’arrive pas à frapper la clé dans ces premiers mois en tant qu’entraîneur de Barcelone. Son idée ne fait pas son chemin, l’équipe ne s’est pas bien adaptée au schéma qu’il aime et il en a de plus en plus marre des conférences de presse. Sa personnalité et son audace ont retenu l’attention de tout le monde, même si le Barça ne fait pas que commencer et sa situation au classement de la Ligue de Santander fait peur.

Une équipe brisée dans le physique

Aux mauvais résultats, il faut ajouter les blessures, qui ont augmenté avec Barcelone ces dernières semaines. Des hommes clés comme Sergi Roberto, Piqué et Ansu Fati vont s’absenter du terrain pendant plusieurs mois. De plus, d’autres joueurs ont subi des blessures moins graves mais qui les ont obligés à s’arrêter: il s’agit de Ter Stegen, Neto, Lenglet, Araujo, Umtiti, Coutinho ou Dembélé. Un malheur qui pèse sur l’équipe et laisse Ronald Koeman quasiment sans alternatives.

Un Messi disparu

Au cours de ces dernières années, Leo Messi a été chargé de couvrir tous les maux de Barcelone. Si le jeu n’était pas bon, il se présenterait. Cependant, sa performance au cours de cette saison est bien inférieure à ce à quoi il a été habitué pendant toutes ces années. Il n’est pas inspiré et il ne résout pas les matchs qu’il avait l’habitude de déséquilibrer avec un génie qui lui est propre. Son départ est plus proche que jamais et pourrait être après une très mauvaise année sur le plan collectif et individuel.

Jordi Alba et Lenglet, distingués

Messi n’est pas le seul à avoir des performances inférieures à son niveau. En particulier, la performance de deux joueurs a été alarmante ces dernières semaines. C’est le cas de Jordi Alba et Lenglet, qui ils ne sont pas en mesure de diriger la défense dans la chaleur de la vague de blessures. Les deux accumulent des distractions défensives et ne sont pas physiquement bien non plus. Busquets, De Jong, Griezmann ou Coutinho, d’autres joueurs de l’équipe réputés pour leurs performances.

La contagion d’un club de faillite économique et institutionnelle

En plus de tout ce qui précède, l’atmosphère autour du club n’aide pas du tout. Au milieu de la crise économique et institutionnelle et à l’approche des élections, le bruit extra-sportif est devenu un phénomène régulier et continue de peser sur l’entité. Critiques de Leo Messi, commentaires négatifs de l’environnement de Griezmann, managers qui pointent vers les joueurs … Rien ne va bien à Can Barça.