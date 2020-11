Diego Armando Maradona Il a laissé son ballon imprégné dans la rétine de millions de personnes lors de son stage sportif. Pendant ce temps et plus tard, il a également laissé son amour chez certaines femmes, plus éphémère ou durable, mais il y avait beaucoup de femmes qui avaient un trou dans leur cœur avec le 10. Certaines d’entre elles ont donné vie à leurs cinq enfants, ceux qui se battent aujourd’hui pour distribuer la fortune, évaluée à plus de 80 millions d’euros, laissée par l’Argentin après sa mort à 60 ans.

S’il y a une femme qui a marqué un avant et un après dans la vie de Diego Armando Maradona c’est Claudia Villafañe. Elle était sa première femme, sa petite amie de toujours avec qui il avait deux de ses enfants, Dalma 33 ans et Giannina 31. Il a épousé Claudia en 1989 et a divorcé en 2003. Ils ont été mariés pendant 14 ans, au crépuscule de sa carrière, de sa retraite et des premières années loin du bal.

Pour les peluches, Claudia Elle a été la première à soutenir sa vie mouvementée liée à la drogue, qui à l’époque visait à lui ôter la vie plus tôt. Il a également subi une infidélité au cours de cette étape, avec l’italien Cristina Sinagra, avec lequel il a eu un fils que l’on a reconnu jusqu’à il y a quelques années, Diego Junior, maintenant 34 ans – son fils aîné. Séparation avec Claudia C’était aussi très élevé dans les médias puisque Maradona a fini par la poursuivre pour différentes irrégularités dans le partage des actifs: achat de maisons, fraude …

Après Claudia, Maradona a commencé une relation avec Véronique Ojeda bien que ce soit bref. Quand elle est tombée enceinte de son enfant Diego Fernando (17), l’Argentine l’a quittée pour entamer une autre relation avec le footballeur Rosée olive. Entre 2012 et 2018, lorsqu’ils ont rompu leur relation, Maradona était avec Rocía Oliva, son dernier partenaire connu, qu’il a également poursuivi pour vol présumé lors de son séjour aux Émirats arabes unis. Il a demandé six ans de prison pour elle. Oliva a dénoncé Pelusa pour violence sexiste et une vidéo a été divulguée dans laquelle une attaque a été diffusée.

D’autres femmes qui étaient également liées à la vie de l’Argentine étaient Valeria Sabalain. Avec cela, il eut sa cinquième fille, Jana (24), qu’il n’a rencontré qu’il y a sept ans, en 2013. Lucie Prince, l’un des membres de Burnet, Elle était également la petite amie de Maradona pendant son séjour à Barcelone. Il a également fait la cour avec Adonay Fruto, un Cubain de 19 ans qu’il a rencontré lorsqu’il a été interné à Cuba à l’âge de 43 ans. Des rumeurs aussi autour d’autres femmes comme la danseuse Graciela Alfano ou l’artiste Gisela Ramirez.

Dans sa dernière étape, la plus délicate de la santé, il y avait une femme très importante, Agustina Cosachov. Il s’agit d’un psychiatre argentin qui a gagné sa confiance et l’a aidé avec ses addictions dans les derniers mois de sa vie. Diego Armando Maradona.