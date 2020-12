Toyota Asturias est plongée dans une campagne de solidarité avec la MMR Oviedo Academy et Samuel Sánchez, ainsi que Sublimedia et Rotary Club Asturias. La campagne dure 13 jours, Il a commencé le 10 décembre et se termine le 23 de ce mois. Le but de la campagne en question est de faire don d’un volume important de nourriture à la Croix-Rouge à ces dates importantes.

Les points de collecte des aliments sont situés chez les concessionnaires Toyota officiels dans les Asturies: Oviedo (Polígono Industrial Espíritu Santo, Calle Holanda), Gijón (AS-II, 1939) et Avilés (Avenida de Lugo, nº 92).

Pour déterminer le volume de nourriture qui sera donné à l’institution bénévole, l’un des collaborateurs, la Samuel Sánchez – MMR Cycling Academy, a choisi 10 de ses jeunes cyclistes afin qu’ils informent la marque de leur poids et marquent ainsi comme objectif de la collecte la somme des 10 figurines qui représente un total de 547,2 kg.

Les poids des cyclistes sont les suivants:

1. Alejandro de la Fuente 58,1 kg

2. Bruno Cernuda 36,4 kg

3. David Benavides 62,6 kg

4. Iván Romeo 72,3 kg

5. Iván Bonilla 62,9 kg

6. Juan Murujosa 60 kg

7. Martín Fernández 40 kg

8. Raúl Rodríguez 51 kg

9. Samuel Fernández García 57,8 kg

10. Samuel Valle 46,1 kg