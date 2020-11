La Noël C’est peut-être la période de l’année la plus attendue de tous; depuis quelques semaines, le monde est contagieux de bonheur, de paix et d’amour. Et bien que ce 2020, la pandémie ait provoqué une grande crise, la vérité est que beaucoup attendent son arrivée avec enthousiasme.

REGARDEZ ICI: Justin Bieber est revenu pour chanter des chansons de Noël qu’il avait enregistrées il y a huit ans

C’est pourquoi les familles, qu’elles soient ou non à divers endroits de la planète, se préparent à la recevoir. Bien qu’il existe des éléments communs tels que la naissance de Jésus, l’arbre de Noël, les couronnes de l’Avent, les chants de Noël et bien d’autres, certaines traditions varient d’un pays à l’autre.

TRADITIONS DE NOËL

Pérou

Au Pérou, selon chaque région, le festival est célébré d’une certaine manière. Par exemple, le Noël noir du sud est l’une des traditions qui a lieu dans le district d’El Carmen, province de Chincha de iqueña, qui consiste à représenter une naissance vivante, qui est célébrée avec des chants et des danses tels que le Hatajo de Negritos. ; À Puno, dans le quartier de Pucará, du 23 décembre au 3 janvier, des orchestres musicaux se réunissent sur la Plaza de Armas et des groupes de danse dansent en l’honneur du fils de Dieu, en plus de développer un concours de morenada, diablada , waca waca et plus encore.

États Unis

La saison de Noël débute fin novembre, le lendemain de Thanksgiving, avec les grosses soldes du «Black Friday». Des chaussettes sont accrochées aux cheminées pour que le Père Noël les remplisse de petits cadeaux, mais c’est aussi une tradition pour les enfants de laisser un verre de lait et une assiette de biscuits de Noël pour le Père Noël près de la maison.

Les enfants laissent généralement un verre de lit avec des biscuits pour le Père Noël (Photo: Pixabay)

Mexique

Noël au Mexique a plus de 30 traditions. Pendant neuf jours, des groupes de citoyens vont de maison en maison se remémorant le pèlerinage des parents de l’enfant Jésus lorsqu’ils sont arrivés à Bethléem et ont dû chercher un logement pour passer la nuit, le faisant à travers une représentation demandant “posada”, et de temps en temps quand ils sont invités dans une maison pour casser une piñata.

République tchèque et Slovaquie

Parmi les traditions de Noël tchèques et slovaques, il y a des prédictions pour l’avenir, qui consiste à couper des pommes en croix: si une étoile parfaite apparaît dans le cœur, l’année à venir sera bonne; une étoile déformée signifie une mauvaise année ou une maladie, et une croix peut signifier la mort. De même, les filles jettent des chaussures sur leurs épaules: si la pointe fait face à la porte, la jeune femme sera bientôt mariée. Une autre tradition est de verser un peu de plomb fondu dans l’eau et d’imaginer un message sous la forme qu’il prend.

Finlande

La Déclaration de paix de Noël est une tradition en Finlande depuis le Moyen Âge. Ces dernières années, de nombreuses villes ont incorporé une déclaration de paix de Noël pour les animaux de la forêt, afin qu’ils ne puissent pas être chassés à Noël. De même, les Finlandais nettoient soigneusement leurs maisons avant Noël, préparent des friandises spéciales et attachent un paquet de céréales, de noix et de graines à un poteau, qui est conduit dans le jardin pour nourrir les oiseaux.

Des touristes visitent le village du Père Noël près de Rovaniemi, en Laponie finlandaise, le 2 décembre 2019 (Photo: Jonathan NACKSTRAND / .)

Nigeria

Au Nigeria, la veille de Noël, des plats traditionnels sont préparés selon les coutumes de chaque région. Au lieu de bonbons et de gâteaux, les Nigérians préparent souvent diverses viandes en grande quantité. Des boissons alcoolisées telles que le vin de palme traditionnel sont également servies.

Islande

Treize jours avant le 24 décembre, les Jólasveinars (littéralement «amis de Noël») commencent à arriver dans les villes pour laisser des cadeaux aux enfants qui ont laissé une chaussure dans la vitrine, à condition qu’ils se comportent bien. Mais pour ceux qui ont un mauvais comportement, ils leur laissent des pommes de terre pourries.

Philippines

Le début des festivités de Noël aux Philippines est marqué par la neuvaine, une série de neuf messes nocturnes, du 16 au 24 décembre, appelées «Aguinaldo Masses» ou «Rooster Masses». Le festival des lanternes géantes a lieu le samedi précédant la veille de Noël dans la ville de San Fernando. Au début, les lanternes avaient un demi-mètre de diamètre, mais maintenant elles mesurent six mètres.

Les Philippines ont l’une des plus longues saisons de Noël au monde, qui commence en septembre avec des lumières colorées et des arbres artificiels qui décorent les centres commerciaux (Photo: Ted ALJIBE / .)

Ethiopie

Selon la tradition orthodoxe, Noël en Éthiopie est célébré le 7 janvier. Le lendemain matin, tout le monde s’habille en blanc pour aller à une messe à 4 heures du matin, avant la naissance du Christ les familles jeûnent toute la journée. La messe est célébrée dans des églises, dont beaucoup étaient autrefois construites dans des roches volcaniques.

Inde

Noël dans le nord et le nord-ouest de l’Inde est connu sous le nom de Badaa Din (grand jour). ce jour-là, les ménages décorent leurs maisons avec des crèches et les citoyens échangent des bonbons et des gâteaux avec leurs voisins.

Guatemala

Les célébrations de Noël commencent le 7 décembre, où se déroule le traditionnel “Brûlure du diable”, et les posadas qui se terminent entre le 23 et le 24 décembre commencent également. Dans la nuit du 24 décembre, il y a un dîner avec des tamales.