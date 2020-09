La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts incertain – et vous pouvez savoir quand les fenêtres s’ouvrent et se ferment ici – mais voici les rumeurs qui circulent dans les grandes ligues européennes et au-delà. Plus, Découvrez tous les derniers transferts majeurs effectués à travers l’Europe.

Perisic parmi les cibles de Man United

Il y a un certain nombre d’ailiers qui ont été liés à Manchester United ces derniers temps, y compris Jadon sancho, Gareth Bale et Douglas Costa, du Borussia Dortmund, du Real Madrid et de la Juventus respectivement.

Cependant, le Telegraph a également répertorié Ivan Perisic parmi ceux qui intéressent United.

L’international croate a passé la saison dernière en prêt au Bayern Munich et est maintenant de retour à l’Internazionale.

Cependant, United pense qu’ils pourront à nouveau le faire sortir d’Italie, l’amenant à Old Trafford, après avoir eu du mal à conclure un accord avec Dortmund pour Sancho.

Ivan Perisic est devenu une option de transfert à prix réduit pour Man United alors que leur intérêt pour Jadon Sancho diminue. Emilio Andreoli – Inter / Inter via .

Hernandez laisse son avenir à la spéculation

Défenseur du Bayern Munich Lucas Hernandez a laissé son avenir à la spéculation lors d’un entretien avec Téléfoot.

L’international français n’a pas connu les meilleurs moments en Bavière, malgré la domination du Bayern à travers le pays et le continent, en raison d’un manque de temps de jeu.

Cela l’a amené à dire: « J’ai encore quatre ans de contrat avec le Bayern. Mais si ça continue à être aussi compliqué, je verrai. »

Compte tenu des spéculations autour de David Alaba et Thiago Alcantara – tous deux que l’ancien président du Bayern Uli Hoeness a critiqué dimanche dans une explosion – c’est sans doute quelque chose que les géants allemands auraient préféré éviter.

Man United passe à Telles

Ayant apparemment été snobé par Sergio Reguilon du Real Madrid, qui favorise un autre transfert de prêt à Séville plutôt qu’un transfert à Old Trafford, Manchester United envisage de Alex Telles, rapporte Une balle.

Le contrat de l’arrière gauche de Porto prend fin à l’été 2021, donc le Dragoes ont abaissé leur prix demandé pour lui dans un effort pour éviter de rater un gain financier quel qu’il soit.

Ils avaient demandé 30 millions d’euros, mais sont désormais heureux d’accepter 20 millions d’euros en raison de la situation actuelle.

D’autres équipes seraient également intéressées à le signer, mais elles ne sont pas nommées dans le rapport.

Godin s’apprête à rejoindre Cagliari

Cela ne fait qu’un an depuis Diego Godin a déménagé de l’Atletico Madrid à l’Internazionale, mais, selon Calciomercato, il est à nouveau en mouvement.

Le point de vente italien a suggéré que l’international uruguayen signera un contrat de trois ans d’une valeur de 2,5 millions d’euros par an avec Cagliari, l’Inter payant 1,5 million d’euros pour la première saison.

On pense qu’il pourrait même finir par signer pour la formation de Serie A dès lundi ou mardi.

Compte tenu du profil de l’arrière central dans le match, bien qu’il ait maintenant 34 ans, cela sera sûrement considéré comme un véritable coup d’État pour Cagliari.

Tap-ins

– Marcos Acuna Le déménagement du Sporting CP à Séville sera achevé sous peu, rapporte El Desmarque. On prétend qu’il effectuera un examen médical lundi, puis rejoindra ses nouveaux coéquipiers à Alicante d’ici mardi. Les frais s’élèveront à 10 millions d’euros, avec deux modules complémentaires, et l’accord verra Acuna rejoindre le club pendant quatre saisons.

– Cela ne fait que quelques mois que la tenue brésilienne Atletico-MG a signé Leo Sena, mais il partira maintenant en prêt, selon Globo Esporte. Le rapport affirme que le milieu de terrain rejoindra Spezia, qui se prépare à jouer au football de Serie A pour la première fois de son histoire ce trimestre. Bien qu’il s’agisse de la première signature signée sous Jorge Sampaoli, Sena a été exclue des plans de l’Argentin, ce qui a ouvert le déménagement temporaire en Italie.