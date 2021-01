Pedro Aquino a fait un saut important dans sa carrière et est devenu cette semaine le nouveau joueur de Amérique. Le milieu de terrain a atterri samedi dernier à Mexico pour finaliser les détails de son incorporation à l’équipe, en pensant aux Gardiens de la 2021 Ligue MX.

Tous les réflecteurs sont sur le Péruvien, après son arrivée avec l’affiche du “ champion ” après avoir soulevé le trophée de la saison 2020 avec le Club León. Ce dimanche, il a fait ses premières déclarations en tant que footballeur du ‘Aigles’.

«Très excité, excité et heureux. Maintenant, ils m’ont présenté le groupe et mon premier objectif est d’arriver et de me battre pour un poste », a déclaré le milieu de terrain du Sélection péruvienne en conversation avec les réseaux sociaux de l’équipe Americanista.

«Je pense que j’ai les qualités, j’ai bien fait les choses pour cela et j’ai travaillé avec conscience, ayant une revanche saine. (L’Amérique) est la plus grande du Mexique, ce qui vous fait vous sentir bien », a-t-il ajouté. Pas là.

Immédiatement, Pedro devra se placer sous les ordres de Santiago Solari, récemment présenté comme le nouvel entraîneur de Amérique. Le début léger est juste au coin et il n’y a pas de temps à perdre.

Amérique fera ses débuts dans le Gardiens 2021 avant Athlétique San Luis le 9 janvier prochain au stade Azteca à 22h00 (heure péruvienne).

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER