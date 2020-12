L’histoire de ‘Papu’ Gomez à Atalanta, c’est sur le point de se terminer. Après le combat bien connu entre l’attaquant argentin et Giampiero Gasperini (stratège de l’équipe italienne), l’avenir du footballeur commence à se remplir de parties intéressées pour l’ajouter à leurs rangs.

En cours de route, deux des équipes les plus représentatives du pays dans lequel joue le joueur sud-américain sont apparues, soit l’Inter Milan et l’AC Milan qui souhaitaient le plus rester avec les services du capitaine de l’équipe de Bergame sur le prochain marché de signatures.

Alejandro Gomez a réussi à gagner l’affection des fans de Atalanta ces dernières années, mais une dispute avec l’entraîneur de service pourrait le faire quitter l’établissement par la porte dérobée.

Cependant, loin de l’affecter, cela lui ouvrait la possibilité d’aller dans les plus grandes équipes d’Italie, comme le confirme Tuttomercato, où ils tiennent pour acquis le grand intérêt des cadres milanais à le signer au plus vite.

Le début du “ feuilleton ” de Gómez à Atalanta

‘Papu’ Gomez, capitaine de l’équipe, a été exclu par décision technique du match de Serie A contre la Fiorentina en raison d’une dure altercation avec le stratège italien. Ensuite, l’Argentin a écrit sur Instagram que lorsqu’il partira, “la vérité sera connue” sur ce qui s’est réellement passé.

«Chers fans d’Atalanta, je vous écris ici car je n’ai aucun moyen de me défendre et de vous parler. Je voulais juste vous dire que lorsque je partirai, la vérité sera connue sur tout. Vous me connaissez et vous savez quelle personne je suis. Je t’aime, ton capitaine », a écrit le milieu de terrain à travers un article publié sur le célèbre réseau social.

