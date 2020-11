Mis à jour le 08/11/2020 à 13:17

Il était dans la mire des grandes équipes d’Europe, mais finalement il était le Manchester United le seul à avoir mis les 55 millions d’euros à prendre Bruno Fernandes, qui depuis son arrivée à Old Trafford n’a cessé de grandir au point d’être «l’âme» de l’équipe Solskjaer.

Cependant, tout ce qui a l’air bien sur le terrain ne l’est pas nécessairement en dehors du terrain. Comme avancé d’Angleterre, le mauvais environnement interne qui existe à United, pourrait forcer le départ du footballeur portugais.

Ainsi, et selon le portail ‘Fichajes.net’, le milieu de terrain serait dans la ligne de mire du Real Madrid et du FC Barcelone. De plus, d’autres grands comme le Bayern Munich ou la Juventus ne le perdraient pas non plus.

Retourne sur l’orbite de LaLiga

Mais le nom de Bruno Fernandes n’est nouveau ni dans la case «blanche» ni dans l’équipe du Barça. Lors de son passage au Sporting Libsoa, et avant de faire le saut vers le Premier ministre, Jorge Mendes a déjà tenté l’option d’atterrir au Camp Nou ou au Santiago Bernabéu.

Il avait déjà un désordre dans le vestiaire

Fernandes a eu une forte altercation le mois dernier après que United ait été battu 6-1 par Tottenham. Le journal anglais ‘Mirror’ a révélé que l’attaquant portugais s’était battu dans le vestiaire à la fin de la première moitié du match.

Frappé par le passage à tabac de Manchester United, Bruno Fernandes est entré dans le vestiaire, réprimandant ses coéquipiers pour le résultat et laissant entendre que la tactique utilisée ce dimanche à Old Trafford était la mauvaise. Solkjaer n’était pas satisfait de l’attitude portugaise et l’a changé pour la seconde période.

