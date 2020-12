Mis à jour le 15/12/2020 à 19:17

Carlos A. Mannucci continue de se renforcer et, à cette occasion, a annoncé l’incorporation de Mauro Gevgeozian pour la saison prochaine, dans laquelle les Nordistes devront jouer la Ligue 1 et la Coupe d’Amérique du Sud.

L’attaquant expérimenté, avec un passé à Alianza Lima, avait défendu les couleurs de l’Université technique de Cajamarca lors du récent championnat, mais a décidé de relever un nouveau défi, séduit par la compétition internationale.

Mauro Gevgeozian a montré qu’il aime la ligue péruvienne et espère que Carlos A. Mannucci peut profiter de ses buts et aspire à avancer le plus possible lors de sa première apparition dans l’histoire de la Coupe Sud américain.

Carlos A. Mannucci avait déjà ajouté cinq signatures

Álvaro Ampuero, et l’équipe nationale, David Dioses, étaient ceux qui étaient en tête de la liste des athlètes qui sont venus au casting de Trujillo, qui se complète avec l’arrivée de Renzo Alfani, Eduardo Rabanal et Anthony Fuentes, qui chercheront à écrire l’histoire dans l’équipe. nord.

La première phase de la Copa Sudamericana se déroulera du 17/03 au 07/04. En cela, il y aura 32 équipes qui mesurent les forces lors de matches aller-retour. Il est à noter que ce seront des équipes d’un même pays qui s’affronteront, donc Carlos A. Mannucci il pourrait entrer en collision avec Melgar, UTC ou Sport Huancayo.

S’ils parviennent à avancer dans ce tour, les Trujillanos intégreront l’un des huit groupes, de quatre lancers chacun, qui sera complété par les équipes brésilienne et argentine, offrant 16 places pour les huitièmes de finale du concours que Cienciano del Cusco a une fois remporté.

