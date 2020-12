Mis à jour le 12/11/2020 à 17:29

Carlos A. Mannucci commence à constituer son effectif en vue du début de la saison 2021. Après une bonne année sportive, au cours de laquelle il a réussi à se qualifier pour la Copa Sudamericana, les Carlists ont annoncé l’incorporation de cinq footballeurs pour leur équipe principale.

Álvaro Ampuero et l’équipe nationale, David Dioses, étaient ceux qui étaient en tête de la liste des athlètes, la même que celle complétée par l’arrivée de Renzo Alfani, Eduardo Rabanal et Anthony Fuentes, qui chercheront à écrire l’histoire dans l’équipe du nord.

La première phase de la Copa Sudamericana se déroulera du 17/03 au 07/04. En cela, il y aura 32 équipes qui mesurent les forces lors de matches aller-retour. Il est à noter que les équipes d’un même pays s’affronteront, donc Carlos A. Mannucci il pourrait entrer en collision avec Melgar, UTC ou Sport Huancayo.

S’ils parviennent à avancer dans ce tour, les Trujillanos intégreront l’un des huit groupes, de quatre équipes chacun, qui sera complété par les équipes brésilienne et argentine, fournissant 16 places pour les huitièmes de finale du concours que Cienciano del Cusco a une fois remporté.

Carlos A. Mannucci voit grand

Carlos A. Mannucci Il a déjà un projet de construction de son propre complexe sportif, où ils aspirent non seulement à avoir des tribunaux, mais aussi à avoir des espaces définis pour les domaines administratif, médical et éducatif.

«La Villa Tricolor est quelque chose sur lequel nous travaillons beaucoup à gérer avec des entreprises privées et à frapper aux portes des autorités. Il y a un engagement d’une famille qui a offert de donner six hectares pour faire la Villa Tricolor, où nous aurions de deux à trois terrains de football pour les divisions mineures et la première équipe. L’ensemble du club bougerait aussi, c’est-à-dire la partie administrative et médicale et nous pensons à une partie éducative et nutritionnelle. C’est un vaste projet qui va demander beaucoup de ressources, mais c’est ce que nous visons », a déclaré le président du club, Raúl Lozano, en dialogue avec Depor.

