PSG a officialisé ce mardi le limogeage de son entraîneur, le sélectionneur allemand Thomas Tuchel, six mois après la fin de sa dernière saison de contrat avec le club de la capitale française. Selon le club, la décision, avancée la semaine dernière par les médias, est prise “après une analyse approfondie de leur situation sportive”.

Le président du PSG Nasser Al-Kheläifi a remercié l’entraîneur pour «tout ce qu’il a apporté au club», notamment son énergie et sa passion au travail, selon cette note dans laquelle le nom de son successeur n’est pas confirmé.

Tuchel est venu sur le banc du club parisien en juillet 2018 en remplacement de l’Espagnol Unai Emery et après avoir dirigé le Borussia Dortmund pendant trois ans. Durant cette période, comme l’a rappelé le PSG, il a cumulé 95 victoires, douze nuls et 20 défaites, toutes compétitions confondues.

L’Allemand quitte le banc du PSG après avoir remporté deux ligues françaises (2019 et 2020), une Coupe (2020), une Coupe de la Ligue (2020) et deux Super Coupes (2018 et 2019), en plus d’avoir dirigé le PSG, en août dernier, à sa première finale de la Ligue des champions, dans laquelle il a perdu contre le Bayern Munich.

Malgré cet équilibre, la relation avec le club s’est dégradée tout au long de la saison, notamment avec le directeur sportif, le Brésilien Leonardo.

La paille qui semble avoir rempli le verre de la patience des propriétaires qatariens de l’entité ont été des déclarations faites par le technicien à la télévision allemande “Sport 1” dans lesquelles il a assuré, entre autres, que le PSG ne s’était pas comporté un super club.

Pochettino arrive

L’Argentin Mauricio Pochettino, qui a joué pour le PSG entre 2001 et 2003 et qui ne s’est pas entraîné depuis un an après son licenciement de Tottenham, est, selon plusieurs médias locaux, le favori pour reprendre désormais l’équipe.

Si la nouvelle se confirme, ce serait la quatrième équipe que Pochettino entraîne, après avoir fait ses débuts à l’Espanyol, qu’il a dirigé entre 2009 et 2012, à Southampton, entre 2013 et 2014, et à Tottenham, entre 2014 et 2019, qu’il a conduit en finale. de la Ligue des champions 2019, qu’ils ont perdue contre Liverpool.

L’entraîneur argentin de 48 ans n’a jamais caché son désir d’entraîner un jour le PSG, l’un des clubs les plus prestigieux pour lesquels il a joué.

