Il n’y a pas de tranquillité dans Manchester United. La campagne anglaise en Premier League n’est pas une raison suffisante pour que toute l’équipe se sente calme. Même au sein des institutions, les noms sont mélangés afin qu’ils ne continuent plus dans l’équipe en raison de mauvaises performances.

Selon les médias anglais, Sergio Romero, Phil Jones, Marcos Rojo, Jesse Lingard, Daniel James et Brandon Williams seraient ceux qui constitueraient la liste des footballeurs avec lesquels Solksjaer ne pense pas avoir plus dans le casting rouge.

Manchester United Il a enchaîné six matchs sans perdre et est le leader de la Premier League. Cependant, il continue de planifier ce que sera l’avenir, de sorte qu’il n’aurait aucun problème à se débarrasser de certains éléments qui n’ont pas été à la hauteur ces derniers mois.

L’histoire de l’équipe anglaise vous invite à vous entourer des meilleurs, donc – si ces sorties étaient données – les noms des prochaines incorporations qui arriveraient à rejoindre l’équipe de Solksjaer seraient évalués.

Pogba est un autre de ceux qui pourraient quitter Manchester United

Il y a quelques semaines, Mino Raiola, représentant de Paul Pogba, expliquait que la relation entre son client et le Manchester United a pris fin. Le milieu de terrain français ne sourit plus à Old Trafford et le conseil d’administration de l’équipe a compris que la meilleure décision était de le vendre sur le marché des transferts d’été.

C’est ce qu’affirme le journal anglais ‘Daily Mirror’, qui ajoute qu’avant de le voir partir gratuitement en juin 2022, date à laquelle le contrat de Pogba prend fin, ils préfèrent le vendre dans le passer le marché. De cette manière, les «Red Devils» récupéreront une partie de l’argent dépensé lors de leur achat.

