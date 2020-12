Mis à jour le 12/08/2020 à 10:48

Paul Pogba pourrait jouer ses derniers matchs avec lui Manchester United. De ce volant qui est arrivé avec toute l’illusion à Old Trafford en 2016, il ne reste rien. Le champion du monde en Russie 2018 a complètement perdu son bonheur et l’année prochaine, il est très probable que nous le verrons défendre un autre maillot.

Cela a été révélé par le toujours controversé Mino Raiola, qui dans une interview avec le journal italien «Tuttosport», a déclaré que Pogba «doit changer d’équipe». L’une des destinations possibles pour le français est Juventus, sa dernière équipe avant de revenir à Old Trafford après plusieurs années à Turin.

«Il est inutile de perdre du temps à chercher les coupables. Paul est malheureux dans le Manchester United, il n’arrive plus à jouer comme il voudrait et comme on l’attend. Vous devez changer d’équipe. Il a un contrat qui expire dans un an et demi, mais je pense que la meilleure solution est pour lui de se rendre sur le marché suivant », a-t-il déclaré.

“Sinon, à Old Trafford, ils savent qu’ils vont le perdre gratuitement, puisque le joueur n’envisage pas de renouveler son contrat pour le moment. Si quelqu’un ne le comprend pas, il comprend peu ou rien au football », a ajouté le représentant de Zlatan Ibrahimovic et Erling Haaland.

«Peut-être que la Juventus pourrait être sa prochaine destination. Pourquoi pas? La relation avec ses anciens collègues est excellente. À l’ère de Covid, il n’y a pas beaucoup de clubs qui peuvent le signer. conclu.

Il faut rappeler que Paul Pogba est arrivé à Manchester United sur le marché des transferts d’été 2016 de la Juventus pour 105 millions d’euros. Ses titres de «Red Devil» incluent une Ligue Europa et une Coupe de la Ligue anglaise.

Paul Pogba est rentré à Manchester United en 2016

