L’accord était entre Leon et Amérique du Mexique, mais certains détails manquaient pour clôturer l’opération sur le marché repo du Ligue MX. Pedro Aquino a signé et officialisé un lien de quatre ans avec les «Eagles» de Santiago Solari et se rapportera à l’équipe américaine dans les prochaines heures pour être sous les ordres de l’ancien entraîneur du Real Madrid. Avec cela, certains des grands romans de la Saint-Sylvestre sont terminés et «La Roca» se rendra à Mexico pour poursuivre sa carrière de footballeur.

Tel que rapporté par ESPN, l’équipe péruvienne il a déjà dit au revoir à ses collègues en Lion et il prépare son voyage à Mexico dès que possible, pour se préparer à la pré-saison avec ses coéquipiers. Le Péruvien doit présenter des preuves physiques et COVID-19, même s’il faut noter qu’il était déjà atteint de coronavirus les semaines précédentes, après avoir remporté le titre avec les émeraudes.

Aquino, 25 ans, jouera avec sa troisième équipe de football mexicain. Le sud-américain a porté les maillots des Lobos BUAP et León, l’équipe avec laquelle il a terminé champion du dernier tournoi. De même, il convient de noter que dans le fonctionnement de Pedro Aquino est inclus Ruben Gonzalez, qui deviendra un nouveau joueur de Leon sous le commandement d’Ignacio Ambriz.

Pedro Aquino a été officialisé en Amérique du Mexique. (Capturer)

Tout était sur la bonne voie

«Pedro Aquino a demandé à quitter l’équipe, c’est un fait. Il y a encore des choses à faire, mais cela disparaît », a-t-il déclaré. Jésus Martinez Le président de León en communication avec le programme mexicain «Espacio Deportivo», annonçant que dans les prochaines heures, il y aura des nouvelles du départ des nés à Lima.

Pedro Aquino, qui vient de remporter son premier titre dans le football mexicain, met fin à son contrat avec León en juin 2021 et a préféré ne pas renouveler sa relation avec León. Une telle situation a favorisé l’intérêt des «Eagles».

Les «Águilas» feront leurs débuts contre l’Atlético San Luis le 9 janvier à partir de 21 heures (heure du Mexique) au stade Azteca.

